TFT : La composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)
le 16 août 2026 à 22h10
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur.
Comment jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur sur TFT ?
La composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur du set 18 de TFT est axée vers le late game, c'est pourquoi vous aurez sans doute besoin d'une optimisation d'économie pour parvenir à la mettre en place.
Pour jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur, vous pourriez démarrer autour des Amis de la forêt, avec Teemo, Kobuko, Rek'Sai et Veigar, ou bien avec les Monstres de la jungle et Caillou carry. La voie de l'Assemblée est également possible, à vous de juger du meilleur départ possible selon les circonstances de la partie. Votre objectif sera d'atteindre le plus vite possible le niveau 8 avec une économie prospère, et en ayant économisé un maximum de PV. À ce moment, vous effectuerez votre transition : achetez Nidalee, Morgana, la Sentinelle ancestrale, Kog'Maw, Vi, Diana et Taric (ou Hecarim dans un premier temps).
- Si vous parvenez au niveau 9, ce qui est d'ailleurs recommandé, ajoutez une seconde Nidalee ou une Alune.
- Kog'Maw ou Alune/Nidalee 2 récupéreront les objets supplémentaires.
- Même si Kog'Maw réduit les résistances magiques, le Bâton du Vide sur Morgana présente de bons résultats.
- N'oubliez pas de conserver un exemplaire de Rakan.
- Si vous obtenez un emblème d'Initiateur, attribuez-le à la Sentinelle.
- La bénédiction de Primitif à privilégier varie. Néanmoins, notez que Nidalee vous rapportera rapidement les composants de celle du phœnix.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Nidalee
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon (si vous avez l'optimisation Lotus précieux)
Morgana
- Bâton du vide
- Morellonomicon / Buff rouge
- Casque adaptatif / Buff bleu
- Coiffe de Rabadon
Sentinelle
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Casque adaptatif
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
Quand jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur ?
Jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants utiles à l'équipement BIS de Nidalee est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Nidalee, Morgana, ou la Sentinelle.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Objets de Pandore
- Expédition
- Bye bye boutique
- Esprit encombré
- Dés magiques
- Duplication
- Mana du protecteur
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Banc de Pandore (surtout si vous souhaitez jouer 2x Nidalee)
- Deux de moins
- Pile ou face
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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