TFT : La composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur.



Comment jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur sur TFT ?

La composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur du set 18 de TFT est axée vers le late game, c'est pourquoi vous aurez sans doute besoin d'une optimisation d'économie pour parvenir à la mettre en place.





Pour jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur, vous pourriez démarrer autour des Amis de la forêt, avec Teemo, Kobuko, Rek'Sai et Veigar, ou bien avec les Monstres de la jungle et Caillou carry. La voie de l'Assemblée est également possible, à vous de juger du meilleur départ possible selon les circonstances de la partie. Votre objectif sera d'atteindre le plus vite possible le niveau 8 avec une économie prospère, et en ayant économisé un maximum de PV. À ce moment, vous effectuerez votre transition : achetez Nidalee, Morgana, la Sentinelle ancestrale, Kog'Maw, Vi, Diana et Taric (ou Hecarim dans un premier temps).

Si vous parvenez au niveau 9 , ce qui est d'ailleurs recommandé, ajoutez une seconde Nidalee ou une Alune.

, ce qui est d'ailleurs recommandé, Kog'Maw ou Alune/Nidalee 2 récupéreront les objets supplémentaires.

Même si Kog'Maw réduit les résistances magiques, le Bâton du Vide sur Morgana présente de bons résultats.

N'oubliez pas de conserver un exemplaire de Rakan.

Si vous obtenez un emblème d'Initiateur, attribuez-le à la Sentinelle.

La bénédiction de Primitif à privilégier varie. Néanmoins, notez que Nidalee vous rapportera rapidement les composants de celle du phœnix.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Nidalee

Lame enragée de Guinsoo

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon (si vous avez l'optimisation Lotus précieux)

Morgana

Bâton du vide

Morellonomicon / Buff rouge

Casque adaptatif / Buff bleu

Coiffe de Rabadon

Sentinelle

Lithoplastron de gargouille

Vœu du protecteur

Casque adaptatif

Armure de Warmog

Visage spirituel

Quand jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur ?

Jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants utiles à l'équipement BIS de Nidalee est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Nidalee, Morgana, ou la Sentinelle.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Nidalee avec Initiateur/Incantateur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Objets de Pandore

Expédition

Bye bye boutique

Esprit encombré

Dés magiques

Duplication

Mana du protecteur

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Banc de Pandore (surtout si vous souhaitez jouer 2x Nidalee)

Deux de moins

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.