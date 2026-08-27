TFT : La composition Sivir avec Chasseur/Enfers, comment la jouer ? (Set 18)
le 27 août 2026 à 18h09
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Sivir avec Chasseur/Enfers.
Comment jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers sur TFT ?
La composition Sivir avec Chasseur/Enfers du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques et légendaires, c'est pourquoi une optimisation d'économie serait intéressante si vous suivez ce plan de jeu ; les niveaux 8 et 9 devront être atteints rapidement pour prétendre à la victoire.
Pour jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers, vous pourriez commencer autour des Enfers, ou de Sylvestre. Étant donné la forme finale de cette équipe, il n'existe pas de chemin prédéfini, à vous de faire au mieux selon les cartes que vous avez en main. Néanmoins, vous pourriez faire progressivement appel à Tristana et Rakan, ainsi que Caitlyn, le Carapateur, Sejuani et Vi. Votre objectif sera d'aller le plus vite possible au niveau 8 pour trouver et améliorer Sivir, Amumu et Lillia. Au niveau 9, terminez votre transition en achetant Ashe, Ivern et Kennen.
- N'oubliez pas de conserver Shen si vous ne le jouez pas en début de partie.
- Lillia et Kennen récupéreront en priorité les composants supplémentaires.
- Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer une Lux Primitif ou un Taric.
- Lillia peut également jouer le rôle de tank principal.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Sivir
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Buff bleu
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Fureur du kraken
Ashe
- Buff rouge
- Dernier souffle
- Lance de Shojin
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Tueur de géants
Amumu
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
Quand jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers ?
Jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Sivir.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Sivir avec Chasseur/Enfers du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bête intérieure (augment Primitif)
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Banc de Pandore
- Pile ou face
- Repaire du baron
- Duplication
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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