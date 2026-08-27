TFT : La composition Sivir avec Chasseur/Enfers, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sivir avec Chasseur/Enfers sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Sivir avec Chasseur/Enfers.



Comment jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers sur TFT ?

La composition Sivir avec Chasseur/Enfers du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques et légendaires, c'est pourquoi une optimisation d'économie serait intéressante si vous suivez ce plan de jeu ; les niveaux 8 et 9 devront être atteints rapidement pour prétendre à la victoire.





Pour jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers, vous pourriez commencer autour des Enfers, ou de Sylvestre. Étant donné la forme finale de cette équipe, il n'existe pas de chemin prédéfini, à vous de faire au mieux selon les cartes que vous avez en main. Néanmoins, vous pourriez faire progressivement appel à Tristana et Rakan, ainsi que Caitlyn, le Carapateur, Sejuani et Vi. Votre objectif sera d'aller le plus vite possible au niveau 8 pour trouver et améliorer Sivir, Amumu et Lillia. Au niveau 9, terminez votre transition en achetant Ashe, Ivern et Kennen.

N'oubliez pas de conserver Shen si vous ne le jouez pas en début de partie.

Lillia et Kennen récupéreront en priorité les composants supplémentaires.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entrer une Lux Primitif ou un Taric.

Lillia peut également jouer le rôle de tank principal.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Sivir

Lame d'infini

Fléau vengeur

Buff bleu

Lame enragée de Guinsoo

Lance de Shojin

Lame funeste

Fureur du kraken

Ashe

Buff rouge

Dernier souffle

Lance de Shojin

Lame enragée de Guinsoo

Lame funeste

Tueur de géants

Amumu

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Cape solaire

Quand jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers ?

Jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux. Avoir reçu des composants AD est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire de Sivir.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sivir avec Chasseur/Enfers sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Sivir avec Chasseur/Enfers du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Bête intérieure (augment Primitif)

Relances épiques

Bye bye boutique

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Banc de Pandore

Pile ou face

Repaire du baron

Duplication

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.