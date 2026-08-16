TFT : La composition Teemo reroll avec Ami de la forêt, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt.



Comment jouer la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt sur TFT ?

La composition Teemo reroll avec Ami de la forêt du set 18 de TFT optimise la puissance de Teemo en comportant, en plus des 5 Amis de la forêt, 3 Incantateurs. Elle peut être délicate à mettre en place, dans le sens où vous devrez reroll des unités de palier différent.





Pour jouer la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt, vous avez tout intérêt à démarrer tout de suite avec Veigar, Teemo, Kobuko et Rek'Sai. Ajoutez Tristana et Rakan (ou mieux encore, Lillia), au niveau 6. Votre objectif sera alors de slow roll Teemo, Kobuko et Rammus 3 étoiles. Si votre économie le permet, améliorez aussi Tristana. Il ne vous restera qu'à avancer pour vous renforcer avec Morgana et la Sentinelle ancestrale. Gnar prendra la place de Veigar dès que possible, et apportera le bonus Bagarreur.

Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez Taric, et Ivern au 10.

L'ami de la forêt doit être placé sur Teemo.

Les équipements supplémentaires sont à accorder à Tristana ou Gnar, selon les circonstances de la partie.

Il est impératif de disposer d'un objet diminuant les résistances magiques, et d'un autre appliquant des brûlures. N'oubliez pas que Morgana porte également très bien les objets de ce type.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Teemo

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Dent de Nashor

Buff bleu

Bâton du vide

Rammus

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt ?

Jouer la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt est sans doute la bonne option si vous commencez la partie avec cette synergie, ainsi que des composants plutôt AP. Un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette direction.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Teemo reroll avec Ami de la forêt du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Petit compagnon poilu (augment Ami de la forêt)

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Objets de Pandore

Banc de Pandore

Achat 3 étoiles

Océan de larmes

Eh ouais, c'est moi.

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.