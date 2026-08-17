TFT : La composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt.



Comment jouer la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt sur TFT ?

La composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt du set 18 de TFT repose sur une front lane solide. Les dégâts de Veigar augmenteront au fil de la partie, car plus il tue, plus il gagne de l'AP permanent.





Pour jouer la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt, vous avez tout intérêt à démarrer avec Kobuko, Rek'Sai, Veigar et Teemo, sans investir d'or dans de l'expérience. En effet, vous devrez passer du temps au niveau 5 à slow roll Kobuko, Veigar et Rek'Sai 3 étoiles. Ajoutez à ce moment un Fiddlesticks. Il ne vous restera qu'à avancer pour inclure Rammus et Tristana, puis Sett et Gnar, en remplacement de Teemo.

Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez Ivern ou Soraka, si vous avez de l'équipement à lui attribuer.

L'ami de la forêt doit être placé sur Veigar.

Il est impératif de disposer d'un objet diminuant les résistances magiques, et d'un autre appliquant des brûlures.

Veigar porte très bien le blason de Flora Fatalis, surtout s'il est amélioré avec l'augment Flore vorace.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Veigar

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Dent de Nashor

Buff bleu

Fléau vengeur

Rammus/Rek'Sai/Kobuko

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Armure roncière

Griffe de dragon

Cape solaire

Quand jouer la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt ?

Jouer la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt est sans doute la bonne option si vous commencez la partie avec cette synergie, en récupérant des exemplaires naturels de Veigar, Kobuko et Rek'Sai. Un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette direction, tout comme l'obtention de ceintures.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Petit compagnon poilu (augment Ami de la forêt)

Flore vorace (augment Flora Fatalis)

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Objets de Pandore

Banc de Pandore

Abondance de ceintures

Océan de larmes

Eh ouais, c'est moi.

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.