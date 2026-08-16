TFT : La composition Tristana reroll avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)
le 16 août 2026 à 22h10
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Tristana reroll avec Fæ.
Comment jouer la composition Tristana reroll avec Fæ sur TFT ?
La composition Tristana reroll avec Fæ du set 18 de TFT a pour vocation de booster au maximum Tristana, en activant ses 3 synergies : Fæ, Chasseur et Ami de la forêt.
Pour jouer la composition Tristana reroll avec Fæ, vous pourriez commencer avec Kobuko, Xayah, Rakan et Tristana, puis ajouter Rammus et Vi au niveau 6. Votre objectif sera d'aller au niveau 7 pour slow roll Tristana, Rammus et Vi, en ajoutant dans l'idéal une Lillia. Dès que vous aurez vos champions 3 étoiles, allez au niveau 8 pour vous renforcer avec Sivir, et bénéficier en même temps d'une bénédiction de Primitif. Normalement, avec l'or octroyé par Fæ, vous devriez parvenir au niveau 9 et inclure Ashe.
- Taric rejoindra vos rangs si accédez au niveau 10.
- Si vous obtenez une Lux Fæ, retirez Rakan pour Maokai, et Xayah pour Lux.
- Les objets supplémentaires iront sur Sivir, Vi et Ashe.
- L'ami de la forêt doit être placé sur Tristana.
- Un emblème Fæ ne doit pas être refusé, bien au contraire, tout comme un blason de Chasseur.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Tristana
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
- Fureur du kraken
- Lame funeste
Sivir
- Dernier souffle
- Buff rouge
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
Rammus
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Tristana reroll avec Fæ ?
Jouer la composition Tristana reroll avec Fæ est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Tristana, et que vous commencez la partie avec cette synergie. Des composants AD ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie, tout comme l'acquisition d'un emblème.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Tristana reroll avec Fæ sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Tristana reroll avec Fæ du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Ticket prismatique
- Repaire du baron
- Glaives à gogo
- Abondance de glaives
- Pile ou face
- Super sac de butin
- Agrandissement (augment Fæ)
- Lotus précieux
- Obstination (au risque de vivre un début de partie potentiellement difficile)
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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