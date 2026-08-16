TFT : La composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
le 16 août 2026 à 22h10
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur.
Comment jouer la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur sur TFT ?
La composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur du set 18 de TFT consiste à valoriser Ezreal en activant ses deux synergies, tout en bénéficiant de deux autres carrys, Kennen et Soraka. Pour la réussir pleinement, vous devrez atteindre le niveau 9, c'est pourquoi une optimisation d'économie est vivement recommandée.
Pour jouer la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur, vous pourriez démarrer autour de Sylvestre, avec Xayah, Ornn, Alistar et Rakan, puis Hecarim et LeBlanc. Ajoutez Shen et Varus au niveau 7, à la place de Rakan et allez au 8 pour vous stabiliser avec une première transition. Il vous faudra acheter et améliorer Ezreal, Amumu et Soraka, et si possible, récupérer un Kennen. Rendez-vous enfin au 9 afin de vous renforcer avec Taric, Maokai et Ivern.
- Si vous parvenez au niveau 10, faites entrer un Azir pour 4 Exécuteur ou la Sentinelle ancestrale. Draven peut également être une option, dans le cas où vous avez des composants à lui attribuer.
- Les dégâts de Brûlure du Morellonomicon et de la synergie Inferno se cumulent.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Ezreal
- Lance de Shojin / Buff bleu
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Buff rouge
Kennen
- Morellonomicon
- Main de la justice
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Manteau de la nuit
Soraka
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Buff bleu
Amumu
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur ?
Jouer la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux autour de Sylvestre. Avoir reçu un grand nombre de composants offensifs est aussi à prendre en compte, tout comme le fait de recevoir rapidement un exemplaire d'Ezreal ou de Kennen.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance ou des objets.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Abri naturel (augment Sylvestre)
- Relances épiques
- Bye bye boutique
- Dés magiques
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Banc de Pandore
- Pile ou face
- Sac de butin, Super sac de butin
- Croissance explosive
- Fabrication en série
- Repaire du baron
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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