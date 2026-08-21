TFT : La composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse.



Comment jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse sur TFT ?

La composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse du set 18 de TFT requiert de passer un certain temps au niveau 6 pour reroll 3 unités de palier 2, Caitlyn, le Carapateur et Sejuani. Sivir vient renforcer vos rangs plus tard, aux côtés de Ashe.





Pour jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse, vous pourriez démarrer autour de l'Assemblée, avec Caitlyn, Elise, Camille et Rakan, tout en préparant votre transition au niveau 6. À ce moment, vous évoluerez avec Rakan, Tristana et Vi, ainsi que Caitlyn, Sejuani et le Carapateur, les 3 unités à reroll. Votre objectif sera alors de les slow roll, puis d'avancer pour ajouter des Chasseurs, Sivir puis Ashe.

Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez retirer Ashe et ajouter Maokai et Amumu pour (6) Colosse, ou plus simplement faire entrer Taric.

Ashe peut tout aussi bien jouer le rôle de carry secondaire que Sivir, à condition d'être 2 étoiles.

Ashe ou Sejuani récupéreront les objets supplémentaires.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Caitlyn

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken (x2 idéalement)

Dernier souffle

Lame d'infini

Lame funeste

Sivir/Ashe

Buff rouge

Dernier souffle

Lame funeste

Tueur de géants

Lame d'infini

Lance de Shojin (Ashe)

Carapateur

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse ?

Jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Caitlyn et du Carapateur. Des composants AD, en particulier des arcs, ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Arcs à gogo

Objets de Pandore

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Ascension

Abondance de glaives

Pile ou face

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.