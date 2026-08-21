TFT : La composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse, comment la jouer ? (Set 18)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 août 2026 à 11h34
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse, comment la jouer ? (Set 18)

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse.

Comment jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse sur TFT ?

La composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse du set 18 de TFT requiert de passer un certain temps au niveau 6 pour reroll 3 unités de palier 2, Caitlyn, le Carapateur et Sejuani. Sivir vient renforcer vos rangs plus tard, aux côtés de Ashe.

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Pour jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse, vous pourriez démarrer autour de l'Assemblée, avec Caitlyn, Elise, Camille et Rakan, tout en préparant votre transition au niveau 6. À ce moment, vous évoluerez avec Rakan, Tristana et Vi, ainsi que Caitlyn, Sejuani et le Carapateur, les 3 unités à reroll. Votre objectif sera alors de les slow roll, puis d'avancer pour ajouter des Chasseurs, Sivir puis Ashe. 

  • Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez retirer Ashe et ajouter Maokai et Amumu pour (6) Colosse, ou plus simplement faire entrer Taric.
  • Ashe peut tout aussi bien jouer le rôle de carry secondaire que Sivir, à condition d'être 2 étoiles.
  • Ashe ou Sejuani récupéreront les objets supplémentaires.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Caitlyn

  • Lame enragée de Guinsoo
  • Fureur du kraken (x2 idéalement)
  • Dernier souffle
  • Lame d'infini
  • Lame funeste

Sivir/Ashe

  • Buff rouge
  • Dernier souffle
  • Lame funeste
  • Tueur de géants
  • Lame d'infini
  • Lance de Shojin (Ashe)

Carapateur 

  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse ?

Jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Caitlyn et du Carapateur. Des composants AD, en particulier des arcs, ou un augment facilitant le reroll devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie. 

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Arcs à gogo
  • Objets de Pandore
  • Esprit d'équipe
  • Besace héroïque
  • Ticket prismatique
  • Repaire du baron
  • Ascension
  • Abondance de glaives
  • Pile ou face
  • Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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