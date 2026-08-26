TFT : Répertoire des compositions du set 18, Enchanted Wilds

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2026 à 08h00
Quelles compositions existent sur le set 18 de TFT ? Retrouvez notre catalogue des builds d'Enchanted Wilds, mis à jour selon les nouveautés qui émergent.
TFT : Répertoire des compositions du set 18, Enchanted Wilds

Le set 18 de TFT est disponible depuis le 26 août 2026, et a amené une multitude de nouvelles compositions. Certaines existent depuis le PBE, tandis que d'autres émergent au fur et à mesure des mises à jour et des évolutions de la méta. Pour y voir un peu plus clair, nous avons préparé un catalogue de toutes les compositions d'Enchanted Wilds répertoriées sur GAMEWAVE.

Toutes les compositions du set 18 de TFT par patch

Retrouvez ci-dessous les compositions populaires d'Enchanted Wilds, classées selon leur type (reroll ou late game). Il vous suffit de cliquer sur le nom de chaque build pour accéder au guide qui lui est associé. 

esprits-foret-guide-tft-set18

Reroll 

Reroll au 5/6

Reroll au 7

Late game 

Fast 8

Fast 9

Pour aller plus loin et mettre toutes les chances de victoire de votre côté, consultez notre tier liste des meilleures compositions du set 18 de TFT.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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