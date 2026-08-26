TFT : Répertoire des compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quelles compositions existent sur le set 18 de TFT ? Retrouvez notre catalogue des builds d'Enchanted Wilds, mis à jour selon les nouveautés qui émergent.

Le set 18 de TFT est disponible depuis le 26 août 2026, et a amené une multitude de nouvelles compositions. Certaines existent depuis le PBE, tandis que d'autres émergent au fur et à mesure des mises à jour et des évolutions de la méta. Pour y voir un peu plus clair, nous avons préparé un catalogue de toutes les compositions d'Enchanted Wilds répertoriées sur GAMEWAVE.

Toutes les compositions du set 18 de TFT par patch

Retrouvez ci-dessous les compositions populaires d'Enchanted Wilds, classées selon leur type (reroll ou late game). Il vous suffit de cliquer sur le nom de chaque build pour accéder au guide qui lui est associé.

Reroll

Reroll au 5/6

Reroll au 7

Late game

Fast 8

Fast 9

Pour aller plus loin et mettre toutes les chances de victoire de votre côté, consultez notre tier liste des meilleures compositions du set 18 de TFT.