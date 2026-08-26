TFT : Répertoire des compositions du set 18, Enchanted Wilds
Publié par Amandine Paccou
le 26 août 2026 à 08h00
le 26 août 2026 à 08h00
Quelles compositions existent sur le set 18 de TFT ? Retrouvez notre catalogue des builds d'Enchanted Wilds, mis à jour selon les nouveautés qui émergent.
Le set 18 de TFT est disponible depuis le 26 août 2026, et a amené une multitude de nouvelles compositions. Certaines existent depuis le PBE, tandis que d'autres émergent au fur et à mesure des mises à jour et des évolutions de la méta. Pour y voir un peu plus clair, nous avons préparé un catalogue de toutes les compositions d'Enchanted Wilds répertoriées sur GAMEWAVE.
Toutes les compositions du set 18 de TFT par patch
Retrouvez ci-dessous les compositions populaires d'Enchanted Wilds, classées selon leur type (reroll ou late game). Il vous suffit de cliquer sur le nom de chaque build pour accéder au guide qui lui est associé.
Reroll
Reroll au 5/6
- Teemo reroll avec Ami de la forêt
- Kayle reroll avec Solaire/Enfers
- Kayle reroll Ultrarapide
- Warwick et Lycan reroll
- Yunara reroll avec Exécuteur
- Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt
- Caitlyn reroll avec Chasseur/Colosse
Reroll au 7
- Doublure avec Cassiopeia (Double Trouble)
- Rengar avec Initiateur
- Tristana reroll avec Fæ
- Maître Yi et Kog'Maw reroll avec Adaptateur
- Sans rival (augment Kha'Zix et Rengar)
Late game
Fast 8
- Aphelios avec Sylvestre
- Ahri avec Tisseur de sorts/Fleur spirituelle
- Nidalee avec Initiateur/Incantateur
- Soraka et Zyra avec Ronce-obscure
- Aphelios avec Initiateur
- Fleur spirituelle classique avec Ahri et Ashe
- Nidalee et Roncier avec Adaptateur
Fast 9
- Ezreal avec Sylvestre/Exécuteur
- Morgana et Alune avec Incantateur/Initiateur
- Peeba Draven/Dragon ancestral
- Aphelios Lunaire/Solaire
Pour aller plus loin et mettre toutes les chances de victoire de votre côté, consultez notre tier liste des meilleures compositions du set 18 de TFT.
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