TFT : Comment jouer la composition Doublure avec Cassiopeia sur le set 18 ? (Double Trouble)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer la composition basée sur l'augment « Doublure » (Double trouble) avec Cassiopeia carry sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds est le 18ème set de TFT, et comme pour chaque ensemble, la fameuse optimisation Doublure est disponible. Or, pour qu'elle soit efficace, il est nécessaire d'opter pour des champions spécifiques. En ce début d'ensemble, la meilleure solution repose sur le trio Cassiopeia, Rammus et Fiddlesticks.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec la composition Doublure (Double Trouble) avec Cassiopeia sur le set 18 de TFT.

Comment jouer la composition « Doublure » avec Cassiopeia sur TFT ?

Doublure (Double Trouble) est un augment particulier puisqu'il va complètement bouleverser le déroulement de votre partie. De palier Or, il consiste à positionner 2 fois la même unité sur votre terrain, afin qu'elle bénéficie de bonus de statistiques élevés.

Si vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion sur le plateau, ils gagnent 30 % de dégâts d'attaque et 30 % de puissance, d'armure et de résistance magique. Quand vous faites passer une unité à 3 étoiles, vous en gagnez une copie 2 étoiles.

En règle générale, pour construire une composition avec Doublure, il est recommandé d'opter pour des champions naturellement puissants. Sur le set 18, la combinaison Cassiopeia, Fiddlesticks et Rammus tire son épingle du jeu.

Cassiopeia Double Trouble, la marche à suivre

Comme toujours, plusieurs compositions peuvent fonctionner avec l'augment Doublure sur le set 18 de TFT, mais depuis le déploiement du PBE, celle autour de Cassiopeia fait des ravages.

Le plus difficile à gérer sera le début de partie, puis la temporisation. Pour commencer, vous pourriez utiliser Veigar et Rek'Sai, ou bien faire appel à l'Assemblée pour générer des butins. Votre objectif sera d'atteindre le plus vite possible au niveau 7 avec de l'or en réserve, et d'y slow roll Cassiopeia, Fiddlesticks et Rammus 3 étoiles. Idéalement, vous trouverez aussi une Soraka pour disposer des 2 Flora Fatalis. Le tank principal variera en fonction de la méta et des mises à jour. Si vous accédez au niveau 8, ajoutez une seconde Soraka ou un Ivern, ou encore un Kennen pour Exécuteur.

→ Avant de cliquer sur l'augment Doublure, vérifiez qu'aucun de vos adversaires ne l'a sélectionnée avant vous ; être contesté sur une composition basée sur des unités de palier 3 tournera très rapidement au cauchemar.

Quelles autres optimisations choisir avec la composition Cassiopeia « Doublure » ?

Après avoir opté pour Doublure, vous devriez vous diriger vers des augments qui faciliteront le reroll ou qui apporteront davantage de puissance à vos champions, par exemple :

Super sac de butin

Besace héroïque

Esprit d'équipe

Ascension

Ticket prismatique

Repaire du baron

Centre d'excellence

Grandeur et démesure

Pile ou face

Objets de Pandore

Reliques de la lumière

Éveil de l'âme

La composition Doublure avec Cassiopeia suit une direction claire, et peut vous conduire à la victoire si vous la réussissez. N'hésitez donc pas à sélectionner cette optimisation si elle se présente à vous, surtout si vous disposez de composants utiles à l'équipement de votre carry.