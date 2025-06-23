WoW : Que réserve la saison 3 de The War Within ?

Découvrez les nouveautés majeures à venir en saison 3 de WoW The War Within dans cet article.
En juin 2025, Blizzard partageait en vidéo les premières informations concernant la troisième saison de WoW
The War Within, qui commencera avec le déploiement de la mise à jour 11.2. Cet ultime chapitre de l'extension amènera des nouveautés
à plusieurs niveaux, que nous vous résumons dans cet article.
Quelles nouveautés arriveront avec la mise à jour 11.2 de WoW The War Within ?
1- Le raid de la Manaforge Oméga
La saison 3
de WoW The War Within
introduira le raid inédit de la Manaforge Oméga
dans la nouvelle zone de K'aresh. L'instance comportera 8 boss, et le plus dangereux sera sans doute le dernier, le Seigneur du Vide Dimensius, qui sera le plus gros boss de l'histoire du jeu. En effet, les développeurs ont comparé sa taille à celle de la capitale des Humains, Hurlevent.
2- La zone de K'aresh
Les joueurs pourront également faire leurs premiers pas dans le monde brisé de K'aresh
, peuplé par les éthériens
. Si vous avez joué à The Burning Crusade, vous retrouverez probablement des similitudes avec la zone de Raz-de-Néant et de ses fameux écodômes
. La ville principale de la zone sera Tazavesh, le marché dissimulé, une cité s'étant téléportée de l'Ombreterre et protégée par des bouliers d'énergie. Comme d'habitude, une nouveau chapitre dans la campagne sera disponible, et vous permettra d'explorer comme il se doit cette région. Les activités de la Plongée phasique
et de la Succession écologique
seront disponibles à cet endroit.
3- Ensembles et équilibrages des classes
De nombreux ajustements
seront apportés à diverses classes avec le patch 11.2, et vous aurez l'opportunité de vous équiper de nouveaux ensembles pour chaque spécialisation
, qui seront axés sur les talents héroïques.
Les visuels des armes de la Manaforge Oméga ont d'ailleurs été partagés en juin, et nous vous invitons à découvrir ici les modèles
.
4- Une cape améliorable à se procurer à tout prix
Tous les joueurs pourront bénéficier d'une cape améliorable
, les Bandelettes de Reshii
, qui sera utile pour entrer dans la Manaforge Oméga, mais aussi pour participer à certaines activités à K'aresh. Elle présentera des effets puissants pour chaque rôle, et vous pourrez vous la procurer en complétant la campagne.
5- Le donjon de l'Écodôme Al'dani et une nouvelle rotation
L'ultime saison de The War Within
amènera en outre le donjon de l'Écodôme Al'dani
(3 boss) dans la zone de K'aresh, ainsi qu'une nouvelle rotation
. Cette dernière comprend 4 instances élues par la communauté.
6- Nouveau gouffre : l'Assaut des archives
Le patch 11.2 introduira le Gouffre de l'Assaut des archives
, qui se déroulera dans les Caveaux d'Azur. Vous devrez y affronter des éthériens et des pirates, ainsi que la Princesse-nexus Ky'veza, l'antagoniste principal de la troisième saison.
7- Deux factions supplémentaires
Qui dit nouveau raid dit nouvelle faction, et cette fois, votre objectif sera d'améliorer votre Renom avec les Vandales de la Manaforge afin de débloquer diverses récompenses. Vous récupérez notamment des augmentations de statistiques pour les Bandelettes de Reshii, ainsi que la monture Mécaplaneur de vandale
.
En outre, la faction L'Entente de K'aresh
, basée à K'aresh, sera disponible pour tous les joueurs et vous offrira des montures, de l'équipement et des recettes pour plusieurs métiers.
8- Une avalanche de nouvelles montures et de mascottes
Chaque saison amène des cosmétiques inédits, et la troisième ne dérogera pas à la règle. En plus des mascottes
et des transmogrifications, votre collection pourra être agrandie d'au moins 40 modèles supplémentaires
.
9- Reshanor le Détaché
Tous les joueurs pourront se mesurer à un nouveau boss mondial
sur la planète K'aresh, Reshanor le Détaché
. Il laissera tomber de l'équipement iLvl 688, de quoi mieux vous armer en prévision de la découverte du raid de la saison.
10- Des changements en Mythique+
Pour mieux lutter contre les déserteurs en donjon Mythique+, un nouveau système
sera mis en place et les concernés seront marqués de la mention « joueur qui quitte souvent ». Par ailleurs, l'ajout d'une potion accordant un effet similaire au racial des Elfes de la nuit
fera son apparition, dans l'optique de faciliter la composition des groupes.
11- Une nouvelle emote
L'emote « /lean »
sera disponible avec la saison 3, et cet ajout pourrait être accompagné d'autres nouveautés mineures que le développeur n'a pas présenté en détail. La sortie du PTR
devrait nous en apprendre encore plus sur ce que réserve la mise à jour 11.2 de WoW The War Within
, alors restez à l'affût pour ne rien manquer et bien vous préparer à vivre le dernier chapitre de l'extension.
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