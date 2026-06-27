WoW : Équilibrage des classes du 1er juillet 2026, les détails de la mise à jour

Cela faisait longtemps que Blizzard n'avait pas proposé d'ajustements de classes sur WoW Midnight, d'autant que le patch 12.0.7 n'en avait amené aucun. Or, le développeur a fini par décider de mettre en place des équilibrages avec la prochaine maintenance hebdomadaire, celle du 1er juillet 2026. Le PvP est davantage concerné par cela que le PvE, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la mise à jour ci-dessous.

Équilibrage des classes du 1er juillet 2026

PvE

Druide

Équilibre

Tous les dégâts sont augmentés de 4 %.

Farouche

Note des développeurs : Les druides farouches affichent de bonnes performances en Mythique+, mais leurs dégâts globaux en raid restent faibles. Ces changements renforcent leur puissance en mono-cible ainsi que leurs dégâts totaux en raid.

Tous les dégâts sont augmentés de 3 %. (Ne s'applique pas au combat JcJ.)

Les dégâts des attaques automatiques de mêlée augmentent de 15 %.

Les dégâts de Déchirure augmentent de 5 %. (Ne s'applique pas au JcJ.)

Les dégâts de Férocité galopante sont réduits de 15 %. (Ne s'applique pas au JcJ.)

Restauration

Note des développeurs : Les dégâts du druide heal sont inférieurs à ceux des autres soigneurs. Nous redistribuons donc une partie des dégâts actuellement concentrés sur Rosser vers le reste de son arsenal.

Tous les dégâts augmentent de 15 %.

Les dégâts de Rosser en forme d'ours sont réduits de 25 %.

Évocateur

Dévastation

Tous les dégâts des sorts sont augmentés de 3 %.

Mage

Arcanes

Tous les dégâts des sorts sont augmentés de 3 %.

Prêtre

Sacré

Les soins de Mot sacré : Sérénité augmentent de 20 %.

Les soins de Mot sacré : Sanctification augmentent de 20 %.

Chaman

Restauration

Tous les soins augmentent de 4 %. (Ne s'applique pas au JcJ.)

PvP

Chasseur de démons

Dévoration

Note des développeurs : Les chasseurs de démons dévoration dépassent nos attentes, notamment en matière de survie. Leur capacité à se soigner est donc réduite.

Âmes brisées soigne désormais 0,5 % des points de vie maximum par fragment d'âme consommé (au lieu de 1 %) en JcJ.

Dévastation

Note des développeurs : Les DH dévastation étaient difficiles à éliminer sans pour autant être aussi performants que la spécialisation dévoration. Ils reçoivent donc une compensation en dégâts en échange d'une réduction de leur survie.

Tous les dégâts des des sorts augmentent de 4 % en JcJ.

Déchirement de l'âme confère désormais 3 % de vol de vie, plus 3 % supplémentaires sous Métamorphose (au lieu de 5 % + 5 %).

Instinct désespéré fait désormais que Voile corrompu réduit les dégâts subis de 5 % supplémentaires (au lieu de 10 %).

Chevalier de la mort

Impie

Note des développeurs : Les dégâts explosifs de la spécialisation Impie sont trop importants et trop souvent. Nous réduisons donc certaines compétences tout en transférant une partie des dégâts vers Peste d'effroi, dont les dégâts sont plus constants.

Les dégâts de Putréfier sont réduits de 15 %.

Les dégâts de Faucheur d'âme sont réduits de 15 %.

Les dégâts de Peste d'effroi sont augmentés de 15 %.

Druide

Gardien

Note des développeurs : Le potentiel de burst des druides tank avec leur talent ultime est supérieur à ce que nous souhaitons pour un tank en JcJ.

Garde farouche reproduit désormais ses effets à 50 % d'efficacité (au lieu de 200 %).

Évocateur

Augmentation

Tous les dégâts augmentent de 8 % en JcJ.

Préservation

Note des développeurs : L'Évocateur Préservation est légèrement trop performant en JcJ. Nous appliquons donc un affaiblissement ciblé. Explosion temporelle laisse trop peu de temps aux adversaires pour réagir à des sorts importants comme Somnanbulisme.

Explosion temporelle augmente désormais la hâte, la vitesse de déplacement et la récupération des temps de recharge de 15 % (au lieu de 30 %).

Chasseur

Précision

Double dose fait désormais que Visée est répétée à 16 % de son efficacité ou que le prochain Tir rapide lance 16 % de projectiles supplémentaires (au lieu de 40 %).

Note des développeurs : Nous réduisons le potentiel de burst de Double dose afin de laisser davantage de temps aux adversaires pour réagir.

Survie

Tous les dégâts augmentent de 3 % en JcJ.

Mage

Givre

Note des développeurs : Nous redistribuons une partie des dégâts du Mage Givre en dehors de Rayon de givre afin de diminuer son burst tout en améliorant sa pression constante.

Les dégâts de Rayon de givre sont réduits de 20 %.

Tous les dégâts sont augmentés de 3 %.

Paladin

Protection

Note des développeurs : Les capacités de burst des Templiers rendent le Paladin Protection trop offensif en JcJ.

Exaction divine relance désormais Glas divin à 25 % de son efficacité (au lieu de 75 %).

Les dégâts de Marteau de la Lumière sont réduits de 30 %.

Vindicte

Note des développeurs : La spécialisation Vindicte obtient de meilleurs résultats que prévu. Une légère réduction des dégâts est donc appliquée.

Tous les dégâts des sorts sont réduits de 3 %.

Prêtre

Discipline

Note des développeurs : Les Prêtres Tisseur du Vide infligent trop de dégâts en JcJ. Nous réduisons ces dégâts tout en augmentant leurs soins.

Repentance inflige désormais des dégâts équivalents à 200 % des dégâts consommés de Mot de l'ombre : Douleur (au lieu de 300 %).

Les dégâts de Tourment inéluctable sont réduits de 25 %.

Les dégâts de Mot de l'ombre : Douleur réduits de 10 %.

Les soins d'Expiation du Tisseur du Vide sont augmentés de 15 %.

Mesures préventives de l'Oracle augmente désormais les dégâts de Pénitence, Châtiment et Nova sacrée de 20 % (au lieu de 15 %).

Les soins de Pénitence ultime sont augmentés de 25 %.

Ombre

Note des développeurs : En plus d'un renforcement général des dégâts, Mot de l'ombre : Mort reçoit un bonus destiné à rendre son utilisation plus intéressante contre les cibles à faible santé.

Tous les dégâts des sorts sont augmentés de 4 %.

Les dégâts de Mot de l'ombre : Mort augmentent de 45 %.

Chaman

Restauration

Note des développeurs : Le Chaman Restauration Farseer est moins performant que la version Totémique en JcJ. Nous augmentons donc les soins fournis par ses talents et ses ancêtres.

Domination du Maelström augmente désormais les soins des sorts affectés de 20 % (au lieu de 15 %).

Hydrobulle n'est plus réduite en JcJ (au lieu de -20 %).

Les soins lancés par Appel des Ancêtres augmentent de 30 % (au lieu de 20 %).

Guerrier

Armes / Protection

Note des développeurs : Nous réduisons légèrement la capacité des Colosses à encaisser les dégâts afin qu'ils deviennent des cibles plus faciles à éliminer.

Montagne de muscles et de cicatrices réduit désormais les dégâts subis de 3 % (au lieu de 5 %).

Démoniste

Affliction

Tous les dégâts sont augmentés de 3 % en JcJ.

Démonologie

Note des développeurs : Les dégâts du Démoniste Démonologie lorsqu'il peut lancer librement ses sorts restent inférieurs à nos attentes. Nous renforçons Trait de l'ombre et Trait démoniaque afin de mieux récompenser les longues chaînes d'incantation.

Les dégâts de Trait de l'ombre augmentent de 200 %.

Les dégâts de Trait démoniaque augmentent de 30 %.

Destruction