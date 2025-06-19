WoW : Bandelettes de Reshii, une cape améliorable incontournable sera à récupérer en saison 3



le 19 juin 2025 à 16h10 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 16h10

Une cape améliorable, les Bandelettes de Reshii, deviendra sans doute votre pièce la plus précieuse en saison 3 de WoW The War Within.