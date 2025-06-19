WoW : Bandelettes de Reshii, une cape améliorable incontournable sera à récupérer en saison 3

Une cape améliorable, les Bandelettes de Reshii, deviendra sans doute votre pièce la plus précieuse en saison 3 de WoW The War Within.
Non sans rappeler le Diadème de Cyrcé ou la ceinture D.I.S.C, la saison 3 de WoW
The War Within vous permettra de vous équiper d'une cape améliorable, les Bandelettes de Reshii
. Cette nouveauté a été révélée en même temps que la mise à jour majeure 11.2, et nous vous présentons ici les premières informations à ce sujet.
À quoi servira la cape améliorable de la saison 3 de WoW The War Within ?
Lorsque le patch 11.2
de WoW The War Within
a été dévoilé par Blizzard, les joueurs ont pu découvrir un nouvel artéfact, les Bandelettes de Reshii
en complétant la campagne
. Il s'agit en réalité d'une cape améliorable
présentant divers usages. En effet, elle pourra être employée pour pénétrer dans le raid de la Manaforge Oméga
, mais aussi pour participer aux activités de la Plongée phasique
, un monde alternatif de la zone de K'aresh abritant de nouvelles créatures, expéditions et objectifs. Concrètement, vous vous transformerez en énergie pure,
et serez en mesure de voir le monde de la même façon que les éthériens.
La cape sera aussi utile pour débloquer des portails dans le gouffre de l'Assaut des archives
, et présentera des statistiques intéressantes pour chaque rôle. Blizzard a également confirmé que la progression dans son amélioration sera liée au Bataillon. Un système de rattrapage sera d'ailleurs mis en place pour tous ceux qui manqueront une semaine (ou plus).
Quels seront les effets de la cape pour chaque rôle ?
La cape Bandelettes de Reshii
proposera un effet différent selon votre rôle, heal, tank ou DPS.
Chaque proc pourra se déclencher deux fois par minute en prenant en compte votre montant de hâte. Autrement dit, vous bénéficierez fréquemment des effets suivants :
- Ethereal Protection → Les tanks déclenchent un bouclier qui réduit les dégâts subis de 20 %, jusqu'à un certain seuil. Ce seuil est augmenté à 500 % lorsque la santé est inférieure à 40 %, bien que cette partie spécifique de l'effet ait un temps de recharge de 6 minutes.
- Ethereal Reconstituion → Soigne un allié blessé, et les soins excédentaires sont convertis en bouclier d'absorption.
- Ethereal Reapin → Inflige des dégâts directs aux ennemis, augmentés de 20 % lorsqu'ils ont moins de 35 % de leur santé.
Selon des données dataminées et partagées sur par Wowhead, les tailleurs pourront crafter des fibres qui amélioreront davantage votre hâte, vos chances de coup critique, votre maîtrise ou votre versatilité.
Des informations complémentaires seront à coup sûr divulguées au fur et à mesure de la sortie du PTR
, alors restez à l'affût pour ne rien rater et vous préparer à faire usage de cet artéfact puissant.
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