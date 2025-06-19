WoW : Les bonus et le visuel des ensembles de la saison 3 se dévoilent, les détails



le 19 juin 2025 à 13h42 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 13h42

Retrouvez les effets des bonus d'ensemble, ainsi que leur visuel, de la saison 3 de WoW The War Within dans cet article.