WoW : Les bonus et le visuel des ensembles de la saison 3 se dévoilent, les détails

Retrouvez les effets des bonus d'ensemble, ainsi que leur visuel, de la saison 3 de WoW The War Within dans cet article.
La mise à jour majeure 11.2 de WoW
The War Within a été présentée en juin 2025, et les joueurs pourront récupérer de nouveaux ensembles pour chaque classe et spécialisation. Comme d'habitude, vous pourrez les récupérer soit en passant par le Catalyseur, la Grande chambre forte et les boss du raid inédit de la Manaforge Oméga
. Nos confrères de Wowhead ont d'ores et déjà partagé des informations à ce sujet à la suite de dataminages. Découvrez les bonus et les visuels des ensembles de la saison 3 de WoW
ci-dessous.
Bonus d'ensemble de la saison 3 de WoW The War Within
Chaman
Long-voyant
Porte-tempête
- (2) Rapidité ancestrale invoque un ancien amélioré pendant 19 s qui inflige 10 % de dégâts et de soins supplémentaires.
- (4) Rapidité ancestrale réduit le temps d'incantation de vos sorts de 25 %, le coût en mana de vos sorts de 25 % et augmente le taux de recharge d'Explosion de lave de 50 % pendant 8 s.
Totémique
- (2) Ascendance a 100 % de chances d'octroyer une charge de Tempête. Toutes les 6 utilisations de Tempête de l'Éveil, Ascendance se déclenche pendant 6 s.
- (4) Dégâts de nature augmentés de 3,0 % et Sublimation renforce vos 2 prochaines utilisations de Tempête, lui permettant de déclencher un orage infligeant X points de dégâts de nature à la cible principale ainsi que des dégâts réduits aux adversaires proches au bout de 1,5 s.
- (2) Après avoir consommé tous les Granules d'Éléments tourbillonnants, votre Totem déferlant lance Tempête primordiale à 200 % d'efficacité à son emplacement.
- (4) Après lancement de Tempête primordiale, votre prochain sort Fouet de lave ou Nova de feu est lancé une deuxième fois à 150 % d'efficacité.
Chasseur
Forestier-sombre
Chef de meute
- (2) Les dégâts des tirs de Flèche noire sont augmentés de 10% et ceux de Poudre sinistre de 20 %. En tirant une flèche noire, vous réduisez le temps de recharge d'Appel de la nature de 2,0 s.
- (4) Les dégâts de Feu cinglant de Flèche noire sont augmentés de 25 %. Consommer Coup définitif a 50 % de chances de permettre à toutes les salves de Flèche noire durant votre prochain Feu cinglant de lancer une Flèche noire supplémentaire.
Sentinelle
- (2) Les dégâts des familiers sont augmentés de 5 % et ceux des bêtes de 15 %. En invoquant une bête, vous obtenez 8% de Hâte, de Maîtrise ou de chances de coup critique en fonction de celle invoquée pendant 8 s.
- (4) En invoquant une bête, vous avez 25 % de chances de déclencher Ruée pour la faune alentour, qui charge votre cible et inflige X points de dégâts physiques à vos adversaires en 7 s. Vos chances de déclencher une ruée sont augmentées de 100 % tant que Première ligne est active.
- (2) Lorsque Tempête lunaire se dissipe, vous obtenez Don d'Élune, qui permet à 2 prochaines utilisations de Visée d'infliger des dégâts des arcanes et de bénéficier d'un bonus de 20 % de dégâts.
- (4) Les dégâts de Sentinelle sont augmentés de 25 %. Les techniques consommant Don d'Élune appliquent toujours 2 charges de Sentinelle.
Chasseur de démons
Saccage des Aldrachi
Marque de la corruption
- (2) Les dégâts de Glaive de saccageur sont augmentés de 60 % et tous les autres dégâts physiques sont augmentés de 30 %.
- (4) Fureur des Aldrachi renforce davantage Danse des lames si elle est lancée après Frappe du chaos, portant la puissance des taillades à 12. Marque du saccageur peut désormais cumuler jusqu'à un maximum de 2 charges et renforce davantage Frappe du chaos si elle est lancée après Danse des lames, et applique une charge supplémentaire pour 100 % de la durée normale.
- (2) Aura d'immolation inflige 30 % de dégâts supplémentaires. Tant qu'elle est active, l'aura augmente les dégâts de Frappe du chaos de 30 %.
- (4) Désormais, lorsque vous adoptez votre forme de démon, vous déclenchez immédiatement Afflux démoniaque et obtenez un fragment d'âme de démon octroyant 20 % de dégâts supplémentaires pendant 10 s.
Chevalier de la mort
Porte-mort
San'layn
- (2) En lançant Marque de la faucheuse, vous obtenez 2 charges d'Exterminer. La première faux frappe à 150 % d'efficacité et la seconde à 125 %.
- (4) Marque de la faucheuse peut se cumuler jusqu'à un maximum de 15 fois supplémentaires. Elle augmente également vos chances de coup critique de 10 % pendant 8 s après avoir explosé.
Cavalier de l'apocalypse
- (2) Traitement de douleur augmente la durée de la maladie d'encore 3,0 s sur votre cible principale. Essence de la reine de sang augmente également votre Maîtrise de 0,8 % par charge.
- (4) Bête de sang dure 4,0 s supplémentaires. Frappe vampirique augmente la puissance d'attaque en mêlée d'Arme runique dansante de 10% pendant 6 s. Cet effet peut être appliqué plusieurs fois simultanément.
- (2) Pilier de givre invoque désormais Trollemort pendant 10 s. Fureur gelée de Trollemort inflige 10% de dégâts supplémentaires et Anéantissement inflige 35 % de dégâts supplémentaires.
- (4) En lançant Anéantissement ou Faux de givre, vous ordonnez à Trollemort de lancer la même technique à 100% d'efficacité. Votre Anéantissement inflige 20 % de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par Fureur gelée de Trollemort.
Démoniste
Implorateur de l'enfer
Moissonneur d'âmes
- (2) Marque de Xavius augmente les dégâts de Âme noircie de 6 % supplémentaires par cumul. Malveillance augmente le nombre de cumul de Flétrissement de 2 supplémentaires.
- (4) Lancer Malveillance donne 2 cumuls de Crescendo torturé et empêche Âme noircie de consommer des cumuls tout en infligeant des dégâts 25% plus rapidement pendant 8 secondes.
Diaboliste
- (2) Ombre de la mort projette votre âme démoniaque sur votre cible actuelle pendant 12 s, infligeant X points de dégâts d'ombre et X aux adversaires à moins de 10 m à chaque coup.
- (4) Les dégâts d'Âme démoniaque sont augmentés de 45 % et ceux de Récolte pernicieuse de 45 %. Votre âme démoniaque génère 1 fragment d'âme toutes les 3 s lorsque vous attaquez des adversaires.
- (2) Main de Gul'dan lancée à pleine puissance invoque un oculus démoniaque, jusqu'à un maximum de 3. La consommation d'Art démoniaque projette vos oculus démoniaques sur votre cible actuelle. Ils explosent en infligeant X points de dégâts de feu et X aux adversaires à moins de 10 m.
- (4) L'oculus démoniaque analyse le combat tant qu'il est actif et vous octroie des informations en explosant, ce qui augmente votre intelligence de 2 % pendant 10 s.
Druide
Élu d'Élune
Gardien du Bosquet
- (2) Dégâts de Feu stellaire augmentés de 25 %. Gagner de la Puissance astrale avec Feu stellaire a 50 % de chances de lancer une Éruption stellaire sur votre cible à 50 % d'efficacité.
- (4) À l'impact, les Éruption stellaire lancées par Feu stellaire se divisent jusqu'à 3 cibles supplémentaires à 80 % d'efficacité et donnent un cumul de Gathering Moonlight. Lancer Fureur d'Élune ou Pleine lune consomme Gathering Moonlight et augmente vos dégâts de 5 % par cumul pendant 12 s.
Druide de la Griffe
- (2) Lancer Alignement céleste appelle une Dryade pendant 10 s qui lance Éruption stellaire à 70 % d'efficacité et Météores a 100 % d'efficacité.
- (4) Lorsque la Dryade disparait, vos deux prochaines Éruptions stellaires infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 5 % des dégâts infligés lors de son activation et propage 100 % de ces dégâts sur les ennemis proches, réduit au-delà de 5 cibles.
Traqueur sauvage
- (2) Ravage augmente votre Hâte de 10 %, vos chances de coup critique de 10 % et les dégâts de vos saignements de 30 % pendant 5 s.
- (4) Ravage possède 40 % de chances de Ravage votre cible à nouveau 4 s après à 60 % d'efficacité.
- (2) Le taux auquel Lianes sanguinaires pousse est augmenté de 40 %. Fureur du tigre permet à Lianes sanguinaires de croître sur jusqu'à 3 ennemis proches.
- (4) Lianes sanguinaires possède 20 % de chance de déclencher Croissance effrénée toutes les 2 s à 100 % d'efficacité. Chaque cumul de Lianes sanguinaires sur un ennemi augmente les dégâts de Croissance effrénée de 30 %.
Évocateur
Garde-temps
Sculpte-flammes
- (2) Après disparition d'Explosion temporelle, vous gagnez Temporal Cycle pendant 45 s. Temporal Cycle augmente la Hâte, la vitesse de déplacement et la récupération de temps de recharge de 2 %, se cumulant une fois supplémentaire chaque fois que vous utilisez une capacité Essence. Cumulable jusqu'à 15 fois.
- (4) Lorsque Explosion temporelle ou Temporal Cycle est actif, Flammes temporelles touche une cible supplémentaire et répète 10 % de dégâts ou soins supplémentaires, jusqu'à un maximum basé sur la puissance des sorts.
Squammandant
- (2) Engloutir attise votre Flamme intérieure, augmentant les dégâts et les soins sur la durée de 40 % et augmentant vos chances de gagner Explosion d'essence de 50 % pendant 10 s. Cumulable jusqu'à 2 fois.
- (4) Consommer Explosion d'essence pendant Flamme intérieure lance une Essence Bomb sur votre cible, infligeant des dégâts aux ennemis proches ou soignant les alliés proches, réduits au-delà de 5 cibles.
- (2) Pendant Souffle profond et 10 s après, vous commandez une escouade de 2 Dracthyrs qui attaquent les cibles avec Bûcher et Frappe d'azur.
- (4) Lorsque votre escouade est active, votre Éruption de masse touche jusqu'à 2 cibles supplémentaires. De plus, votre escouade vous assiste pendant 5 s supplémentaires.
Guerrier
Colosse
Vengeur
- (2) Les dégâts de Démolissage sont augmentés de 20 % et les dégâts critiques de vos techniques sont augmentés d'un maximum de 20 % contre les cibles que vous avez touché avec Démolissage pendant 10 s, en fonction du nombre de charges de Puissance colossale consommées.
- (4) Démolissage augmente de 100 % vos chances de coup critique les 2 prochaines fois que vous utilisez Frappe mortelle. Les coups critiques de Frappe mortelle augmentent les dégâts de Pourfendre et Blessures profondes de 100 % pendant 8 s.
Thane des montagnes
- (2) Exécution inflige 20 % de dégâts supplémentaires. Lorsqu'Exécution est appliquée après Mort subite, elle a 10 % de chances par charge d'Accablement sur la cible de déclencher Frappe assassine à 100 % d'efficacité.
- (4) Fulgurance inflige 20 % de dégâts supplémentaires et Fulgurance a 2 % de chances par charge d'Accablement sur la cible de déclencher Récolte de la tempête à 100 % d'efficacité.
- (2) Explosion de tonnerre a 35 % de chances d'appliquer 5 frappes ionisantes sur les cibles touchées. Chaque frappe inflige X points de dégâts de nature.
- (4) Les frappes ionisantes infligent 50 % de dégâts supplémentaires et ont 20 % de chances d'octroyer une charge d'Explosion de tonnerre.
Mage
Jette-sorts
Solfurie
- (2) Dégâts de Déflagration des Arcanes augmentés de 20%. Les dégâts directs d'Esquille ont 50 % de chances de donner un cumul d'Harmonie arcanique.
- (4) Orbe arcanique a 100 % de chances de donner un cumul d'Harmonie arcanique, jusqu'à 5 fois. Lorsque vous atteignez le maximum de cumuls d'Harmonie arcanique, vous gagnez Intuition.
Givrefeu
- (2) Le bonus aux dégâts des sorts de Sphère de feu-sorcier est augmenté de 1,0 %. Votre phénix arcanique a 25 % de chances de lancer un sort exceptionnel sans dépenser de sphère de feu-sorcier.
- (4) Lorsque votre phénix expire, il vous renforce encore, vous octroyant Distorsion temporelle inférieur ainsi que 10 % de dégâts des sorts supplémentaires pendant 10 s.
- (2) Tempête de comètes, Nova de glace et Détonation de givrefeu infligent 10 % de dégâts supplémentaires et appliquent Enflammer à 150 % d'efficacité.
- (4) En lançant Explosion pyrotechnique, vous avez 20% de chances de lancer Pointes glaciaire à 100 % d'efficacité sans l'effet immobilisant. Par ailleurs, Pointe glaciaire bénéficie désormais également d'Enflammer.
Moine
Maîtrise de l'harmonie
Pandashan
- (2) Gagner en vitalité possède une chance accrue que votre prochaine Paume du tigre libère un Afflux harmonique, infligeant X dégâts de nature répartis entre votre cible et les autres ennemis proches, et X soins à jusqu'à 5 alliés blessés.
- (4) Lorsque vous lancez Breuvage céleste, 2 utilisations suivantes de Paume du tigre déclenchent Afflux harmonique.
Canalisation des Astres vénérables
- (2) Déluge de coups inflige 30 % de dégâts supplémentaires. En activant Armes de l'Ordre, vous obtenez 10 charges de Déluge de coups, qui se déclenchent lors de votre prochaine attaque à 100% d'efficacité.
- (4) La génération de charge de déluge est augmentée de 100 % et Déluge de coups se déclenche tous les 120 points d'énergie dépensés pendant Armes de l'Ordre.
- (2) Cœur du Serpent de jade se déclenche également pendant 8 s à 100 % d'efficacité après lancement de Thé de concentration foudroyante.
- (4) Cœur du Serpent de jade augmente votre Hâte de 15 % tant qu'il est actif et pendant 4 s après expiration.
Paladin
Héraut du soleil
Forgelumière
- (2) Les soins et les dégâts d'Aubastre sont augmentés de 30 % et vous obtenez Courroux solaire lorsque Courroux vengeur se dissipe, ce qui permet à l'effet d'Avatar solaire de durer 10 s supplémentaires.
- (4) Courroux solaire augmente l'efficacité de vos techniques consommant de la puissance sacrée de 15 % et vous octroie 2 fois Aubastre.
Templier
- (2) Les soins de Marteau et enclume sont augmentés de 15 % et la technique peut également être activée par Frappe du croisé à 100 % d'efficacité.
- (4) Marteau et enclume octroie également une charge de Chef-d'œuvre, ce qui permet à votre prochain Armement sacré de lancer une version plus faible sur un personnage allié proche par charge accumulée.
- (2) Marteau empyréen inflige 20 % de dégâts critiques supplémentaires et ses coups critiques ont 50 % de chances d'octroyer une charge supplémentaire de Délivrance de la Lumière.
- (4) Marteau de la Lumière inflige 35 % de dégâts supplémentaires à la cible principale, touche 3 cibles secondaires supplémentaires et peut désormais être lancé 1 fois supplémentaire après Œil de Tyr.
Prêtre
Oracle
Tisse-Vide
- (2) Le premier projectile de chaque lancer de Pénitence bénéficie d'un bonus de 200 % de dégâts ou de soins.
- (4) Le lancement de Prémonition de piété ou Prémonition de soulagement octroie 2 charges de Prémonition de perspicacité à 100 % d'efficacité. Lorsque vous dépensez une charge de Prémonition de perspicacité, vous augmentez votre Hâte de 1,0 % pendant 10 s. Cet effet peut être appliqué plusieurs fois simultanément.
Archonte
- (2) Les dégâts de Trait de Vide et Pénitence sont augmentés de 40%. le temps d'incantation de Trait de Vide est réduit de 20%.
- (4) Trait de Vide permet désormais également à Faille entropique de s'étendre et Effondrement du Vide augmente les dégâts de Faille entropique de 10 % supplémentaires. La prochaine fois que vous utilisez Attaque mentale, ses dégâts sont augmentés de 200 %, en fonction de la taille de Faille entropique lorsqu'elle disparait.
- (2) Les halos réduisent le temps de recherche de vos Mot sacré : Sérénité et Mot sacré : Sanctification de 5 s. Énergie résonante augmente également les soins de vos Mots sacrés de 5,0 %.
- (4) Tant que surtension est active, toutes les deux utilisations de Mot sacré : Sérénité ou Mot sacré : Sanctification, vous ajoutez un nouveau halo à 100 % d'efficacité, jusqu'à un maximum de 2 fois.
Voleur
Nécrotraqueur
Prédestination
- (2) Kriss augmente l'efficacité de tous les effets de dégâts et bonus de dégâts de Nécrotraqueur de 50 % tant que l'effet est actif.
- (4) Kriss dure 2 s de plus et consomme un cumul de votre Marque de nécrotraqueur en cours à l'activation.
Entourloupeur
- (2) Plaie des rois inflige 10 % de dégâts supplémentaires et sa durée est augmentée de 4 s. Cas limite jette désormais une pièce prédestinée supplémentaire, dont l'effet est déclenché à l'activation de Plaie des rois.
- (4) Lorsque vous possédez une pièce prédestinée positive, vous réduisez le temps de recharge de Marque léthale de 30,0 s et celui de Plaie des rois de 15,0 s.
- (2) Lame invisible inflige 30 % de dégâts supplémentaires et à 30% de chances de mettre immédiatement fin à son temps de recharge.
- (4) Achèvement peut désormais être active une seconde fois dans les 5 s qui suivent, infligeant 100% des dégâts normaux
Notez que ces bonus sont susceptibles d'être modifiés à la suite des tests effectués sur le PTR.
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