WoW : Blizzard s'attaque fermement aux déserteurs de donjons Mythique+ avec un nouveau système



le 19 juin 2025 à 12h03 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 12h03

La mise à jour 11.2 de WoW The War Within marquera un nouveau tournant dans la lutte contre la désertion en donjon Mythique+. Un nouveau système va faire son entrée en saison 3.