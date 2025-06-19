WoW : Blizzard s'attaque fermement aux déserteurs de donjons Mythique+ avec un nouveau système

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 juin 2025 à 12h03
La mise à jour 11.2 de WoW The War Within marquera un nouveau tournant dans la lutte contre la désertion en donjon Mythique+. Un nouveau système va faire son entrée en saison 3.
WoW : Blizzard s'attaque fermement aux déserteurs de donjons Mythique+ avec un nouveau système
En juin 2025, Blizzard a présenté le contenu de la prochaine mise à jour majeure (11.2) de WoW The War Within, et il s'avère qu'un défi de taille vous attend à travers le raid inédit de la Manaforge Oméga. Ce patch comportera plusieurs autres nouveautés, dont une solution pour pénaliser ceux qui quittent les donjons Mythique+.

Quitter des donjons Mythique+ vous collera une étiquette peu enviable avec le patch 11.2 de WoW

Qu'y a-t-il de plus frustrant que de s'aventurer dans un donjon Mythique+ sur WoW et que l'un des joueurs quitte le groupe prématurément alors que les autres veulent continuer ? Ce problème récurrent provoque une frustration grandissante au sein de la communauté, et les plaintes n'ont cessé de se multiplier sur les réseaux depuis déjà plusieurs mois, voire plus. Même si des mesures avaient été prises par le passé, ces comportements avaient persévéré, mais la saison 3 de The War Within amènera enfin une solution très attendue. 

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En plus du debuff de déserteur apparu en début d'extension, Blizzard prévoit de mettre en place un nouveau système de désertion pour les donjons Mythique+. Les joueurs devront voter pour quitter l'une de ces instance, en indiquant s'ils souhaitent ou non continuer. Ceux qui arrêtent trop régulièrement sans qu'un vote n'ait été mené à bien seront marqué comme des « joueurs qui quittent souvent » dans l'outil de Recherche de groupe. 
Si un donjon ne se passe pas bien, un joueur peut proposer un vote d'abandon. Si le groupe est d'accord, on se dissout sans pénalité sur la note ou autre.
Par contre, si vous quittez trop souvent sans utiliser ce système, vous ne serez pas pénalisé au niveau du compte, mais vous serez marqué comme un joueur qui quitte souvent. Dans l'outil de recherche de groupe, on verra que ce joueur quitte les donjons. Cela dit, si vous avez un bon comportement, que vous terminez vos clés ou que vous utilisez le système d'"abandon comme il faut, vous perdrez cette marque.
Cette nouveauté devrait ravir les joueurs, mais pourrait également donner naissance à d'autres attitudes malhonnêtes, par exemple si l'un des membres prend une clé en otage en refusant de voter.

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D'un autre côté, être catalogué de cette façon devrait être très dissuasif, si bien que ce système de désertion pourrait porter ses fruits. Plusieurs questions, comme celle liée aux déconnexions, restent encore en suspens, mais le développeur a précisé que davantage de détails seront communiqués lorsque Ghosts of K'aresh sera disponible sur le PTR. Des ajustements pourraient être apportés en fonction de vos retours. Il ne reste donc qu'à patienter un peu pour en apprendre plus à ce sujet.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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