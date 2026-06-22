WoW : Localisation des feux à honorer pendant la fête du Feu sur Midnight

Retrouvez l'emplacement des 5 feux à honorer dans les zones de WoW Midnight durant l'événement mondial de la fête du Feu du solstice 2026.

Du 21 juin au 5 juillet 2026, les serveurs de WoW célèbrent l'événement mondial et annuel de la fête du Feu du solstice. Chaque année, un nouveau haut-fait est disponible, demandant d'honorer des feux de joie. Avec Midnight, des emplacements supplémentaires ont été ajoutés dans chaque zone de l'extension, et tous les trouver permet de compléter Gardien des flammes ou Garde-flammes de Midnight. Afin de vous faire gagner un peu de temps, nous vous indiquons ici où se trouvent les feux de joie de l'édition 2026 de la fête du Feu.

Où sont situés les feux de Midnight pendant la fête du Feu ?

L'édition 2026 de la fête du Feu introduit le haut-fait Gardien ou gardienne des flammes de Midnight (Alliance) ou Garde-flammes de Midnight (Horde), et pour le compléter, il faut honorer les flammes des zones de l'extension, capitale incluse. Pour ce faire, il suffit d'accepter la quête accordée par le Gardien des flammes, situé juste à côté du feu, puis de cliquer dessus. Vous serez récompensé de 15 fleurs ardentes, la monnaie de l'événement.

Voici la localisation des feux de Midnight lors de la fête du Feu 2026 :

Lune-d'Argent → 48.48, 81.14, à côté du PNJ associé au Comptoir

Bois des Chants éternels → 48.81, 63.85, non loin de Tranquillien

Zul'Aman → 54.28, 16.99, sur l'île au nord-est

Harandar → 54.39, 51.37, à l'extérieur de la Tanière

Tempête du Vide → 53.68, 70.10, à la Crête hurlante











Honorer tous les feux de WoW Midnight ne devrait pas vous prendre longtemps, pas plus de 10 minutes, si vous optimisez vos déplacements. N'hésitez alors pas à effectuer cette courte mission pour récupérer 75 fleurs ardentes, et vous offrir ainsi quelques cosmétiques liés à la fête du Feu.