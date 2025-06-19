WoW : Le nouveau raid de la Manaforge Oméga de la saison 3 comprendra le plus gros boss de l'histoire du jeu

Un défi de taille attend les joueurs de WoW The War Within avec la mise à jour 11.2 : 8 boss vous attendent dans la Manaforge Oméga, et l'un d'entre eux est le plus gros jamais vu sur le MMORPG.
La seconde mise à jour majeure de contenu de WoW
The War Within, la 11.2, a été présentée par Blizzard en juin 2025, et elle s'annonce chargée. En effet, en plus de découvrir la zone de K'aresh, un donjon inédit et un nouveau gouffre, les joueurs pourront s'aventurer dans le raid de la Manaforge Oméga et affronter le plus gros boss de l'histoire du MMORPG.
Le plus gros boss de l'histoire de WoW se trouvera dans la Manaforge Oméga
La troisième saison de WoW The War Within
, qui arrivera avec la mise à jour 11.2
, permettra à tous les joueurs de découvrir un raid inédit, la Manaforge Oméga
. Il se trouvera dans la nouvelle zone de K'aresh
, et prendra la forme d'une usine imposante ayant pour objectif de récupérer de l'énergie cosmique. Une fois à l'intérieur, il vous faudra affronter les éthériens de l'Ombre-Garde dont le dessein est de redonner vie au Seigneur du Vide Dimensius, le boss final de l'instance.
Celui-ci a la particularité d'être le plus gros boss de raid jamais crée ; Blizzard a comparé sa taille à celle de la capitale de Hurlevent,
et les développeurs ont d'ailleurs assuré que « vous n'avez jamais vu un boss comme celui-ci auparavant ».
Un raid comportant 8 boss et une entrée particulière
Au total, vous devrez vous mesurer à 8 adversaires dans la Manaforge Oméga
, et leur identité est d'ores et déjà connue :
- Sentinelle du Plexus
- Rou'ethar
- Lieuse d'âme Naazindhri
- Tisseforge Araz
- Chasseurs d'âmes (boss optionnel)
- Fractillus
- Roi-nexus Salhadaar
- Dimensius l'Omni-dévoreur
Le développeur a aussi indiqué que l'entrée du raid serait atypique, puisque vous pénétrerez dans la Manaforge Oméga
par ses conduits de récolte. Il sera impératif de faire appel à une capacité particulière accordée par la nouvelle cape améliorable, les Bandelettes de Reshii
, offrant la possibilité de se transformer en énergie pure pour pouvoir s'infiltrer dans l'installation sans être repéré. Cette cape sera d'ailleurs un objet clé du raid, car d'autres mécaniques de l'instance nécessiteront de l'utiliser.
Le raid de la Manaforge Oméga
s'annonce grandiose et devrait représenter un défi de taille. Les tests du patch 11.2 de WoW The War Within commenceront fin juin 2025
, alors n'hésitez pas à y faire un tour pour découvrir par vous-même toutes les nouveautés à venir.
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