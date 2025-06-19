WoW : Le nouveau raid de la Manaforge Oméga de la saison 3 comprendra le plus gros boss de l'histoire du jeu



le 19 juin 2025 à 11h31 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 11h31

Un défi de taille attend les joueurs de WoW The War Within avec la mise à jour 11.2 : 8 boss vous attendent dans la Manaforge Oméga, et l'un d'entre eux est le plus gros jamais vu sur le MMORPG.