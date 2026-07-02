WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2

Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.

Les grandes nouveautés de la seconde saison de WoW Midnight ont été révélées en juin 2026, juste avant que le PTR n'ouvre ses portes. La Malédiction d'Ula'tek amènera notamment un raid inédit, un donjon supplémentaire, de nouveaux sets et quelques améliorations de vie, dont l'une concerne les métiers.

Une réinitialisation totale des points de connaissance sera accordée en saison 2 de WoW Midnight

Depuis WoW Dragonflight et la refonte du système de profession, les points de connaissance sont une ressource précieuse, surtout en début d'extension. En effet, une fois dépensé, il n'est plus possible d'effectuer un quelconque changement, si bien qu'il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de les placer dans une branche ou une autre.

En juin 2026, Blizzard a indiqué qu'une réinitialisation complète des points de connaissance pour chacun de vos métiers en saison 2 de Midnight. Attention toutefois, cela ne sera faisable qu'une seule fois par profession.

Avec la Malédiction d'Ula'tek, une réinitialisation unique des connaissances de profession sera disponible (une fois par profession). Celle-ci permettra de réinitialiser tous les points de connaissance déjà dépensés afin que les joueurs puissent les réattribuer librement.

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Une seconde chance qui arrive trop tard ?

Même si cette nouvelle est la bienvenue, il n'en demeure qu'elle arrive un peu tard. En partant du principe que la saison 2 commencera au milieu du mois d'août et que vous avez été très assidu dans la collecte des points de connaissance, cela signifie que vous n'aurez normalement pas grand-chose à revoir dans votre arbre de spécialisation.

Après tant de semaines, chaque arbre devrait presque être complété, si bien que la réinitialisation n'aura que peu d'intérêt pour tous ceux qui font preuve de rigueur dans leurs métiers. Il faut cependant admettre qu'elle sera une aubaine pour les joueurs ayant arrêté en cours de saison 1, à la suite de la baisse globale des prix de l'hôtel des ventes.

La date de sortie de la saison 2 de Midnight n'est pas encore connue à ce jour, alors ne tardez pas à récupérer un maximum de points de connaissance pour établir votre spécialisation idéale lorsqu'elle sera lancée. Cette amélioration n'arrivera d'ailleurs pas seule : une réduction significative des coûts de réparation de l'équipement sera également de la partie.