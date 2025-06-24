WoW : La planète K'aresh, la nouvelle zone de la saison 3, se dévoile en images

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 juin 2025 à 11h35
Découvrez les premières images de la zone de K'aresh, l'une des grandes nouveautés à venir en saison 3 de WoW The War Within, dans cet article.
WoW : La planète K'aresh, la nouvelle zone de la saison 3, se dévoile en images
En juin 2025, Blizzard présentait officiellement l'ultime saison de WoW The War Within, et ce dernier chapitre de l'extension s'annonce riche en contenu. En effet, en plus d'affronter le plus gros boss de l'histoire du jeu, Dimensius, dans le raid inédit de la Manaforge Oméga, les joueurs découvriront une toute nouvelle zone, K'aresh. Nos confrères de Wowhead ont partagé les premières images des lieux quelques jours avant le lancement du PTR.

À quoi ressemblera la zone de K'aresh sur WoW The War Within ?

Le dernier chapitre de WoW The War Within approche puisque la saison 3 sera lancée cet été, et à cette occasion, vous pourrez faire vos premiers pas dans le monde brisé de K'aresh, le repaire des éthériens. Ces créatures ont déjà été rencontrées par la majeure partie d'entre vous sur The Burning Crusade, dans la zone de Raz-de-Néant. Leur monde connaissait la prospérité, jusqu'à ce que le Seigneur du Vide Dimensius ne vienne bouleverser les choses grâce à ses puissantes armées. Même si cet adversaire avait été repoussé à l'époque, la planète n'est aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même et vous devrez venir en aide aux éthériens pour la restaurer. 

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Avec la mise à jour 11.2 de WoW, tous les joueurs pourront ainsi se rendre sur la planète K'aresh, et les premières images de la zone ont été partagées par l'intermédiaire du site Wowhead en juin 2025 :

Tazavesh, le marché dissimulé
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Écodôme Primus
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L'Oasis
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The Serrated Peaks
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The Tempest Fields
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Shadow Point
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K'aresh vous plongera bientôt dans une atmosphère cosmique, tantôt inquiétante, tantôt rassurante, et vous permettra d'explorer un monde totalement différent de celui de Khaz Algar.

Pour en savoir plus sur la saison 3 de WoW The War Within, consultez notre article présentant ce que réserve la mise à jour 11.2.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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