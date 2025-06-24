WoW : La planète K'aresh, la nouvelle zone de la saison 3, se dévoile en images



le 24 juin 2025 à 11h35 Publié par Amandine Paccou le 24 juin 2025 à 11h35

Découvrez les premières images de la zone de K'aresh, l'une des grandes nouveautés à venir en saison 3 de WoW The War Within, dans cet article.