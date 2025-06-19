WoW : Une emote demandée depuis longtemps sera ajoutée en saison 3



le 19 juin 2025 à 15h30 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 15h30

La saison 3 de WoW The War Within vous permettra de prendre une nouvelle pose grâce à l'ajout d'une emote réclamée par les joueurs depuis Battle for Azeroth.