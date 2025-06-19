WoW : Une emote demandée depuis longtemps sera ajoutée en saison 3

La saison 3 de WoW The War Within vous permettra de prendre une nouvelle pose grâce à l'ajout d'une emote réclamée par les joueurs depuis Battle for Azeroth.
Les joueurs de WoW
The War Within vont découvrir une nouvelle mise à jour majeure de contenu au cours de l'été 2025, et celle-ci marquera l'ajout de la zone inédite de K'aresh. Elle comportera le donjon de l'Écodôme Al'dani
ainsi que l'entrée du raid de la Manaforge Oméga
. Comme d'habitude, des ajustements seront apportés aux classes, et de nouveaux ensembles
seront disponibles dès le lancement de la saison 3, mais une surprise d'un tout autre registre vous attend également. Un nouvelle emote
va effectivement faire son entrée sur MMORPG.
L'emote « /lean » sera disponible en saison 3 de WoW The War Within
La communauté de WoW The War Within
réclame souvent des nouveautés en matière de cosmétiques ou d'interactions amusantes, et Blizzard a répondu positivement à l'une de ces demandes avec la troisième saison de l'extension. En effet, vous pourrez faire appel à la commande « /lean »
, qui pourrait être traduite en français par « se pencher » ou « s'incliner ». Grâce à cette nouvelle emote, votre personnage pourra s'incliner légèrement, en se reposant de manière élégante sur son corps.
L'emote fonctionnera très bien si vous vous posez contre un mur, et devrait vous permettre de prendre des clichés originaux. Notez toutefois que la position que vous prendre en tapant « /lean »
semble changer quelque peu selon votre race.
Cette emote n'était utilisée que par les PNJ, en premier lieu par les Humain de l'extension Battle for Azeroth, et s'était ensuite répandue, si bien que les joueurs souhaitaient pouvoir l'employer depuis Dragonflight. Votre vœu sera ainsi exaucé dès le déploiement de la mise à jour 11.2, dont la date de sortie n'est pas encore connue à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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