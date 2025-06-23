WoW : Les modèles d'armes de la Manaforge Oméga ont été repérés



le 23 juin 2025 à 12h28 Publié par Amandine Paccou le 23 juin 2025 à 12h28

Les visuels des modèles de la Manaforge Oméga pour chaque type d'arme ont été dévoilés en juin 2025. La saison 3 de WoW The War Within vous accordera la possibilité de revêtir un style cosmique.