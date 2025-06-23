WoW : Les modèles d'armes de la Manaforge Oméga ont été repérés

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 juin 2025 à 12h28
Les visuels des modèles de la Manaforge Oméga pour chaque type d'arme ont été dévoilés en juin 2025. La saison 3 de WoW The War Within vous accordera la possibilité de revêtir un style cosmique.
WoW : Les modèles d'armes de la Manaforge Oméga ont été repérés
La saison 3 de WoW The War Within marquera l'ouverture du raid inédit de la Manaforge Oméga, localisé dans la nouvelle zone de K'aresh. Cette usine géante, construite pour collecter de l'énergie cosmique, sera peuplée des éthériens de l'Ombre-Garde, et leur objectif principal sera de redonner vie au plus gros boss jamais vu sur le jeu, le Seigneur du Vide Dimensius. Vous y affronterez 8 boss, et pourrez comme d'habitude y obtenir de nouveaux ensembles, ainsi que des armes. Les modèles de ces dernières ont été dataminés et communiqués par l'intermédiaire du site spécialisé Wowhead.

Les modèles d'armes de la Manaforge Oméga ont été partagés

Le raid de la saison 3 de WoW The War Within, la Manaforge Oméga, commencera à être testé à partir du 26 juin 2025 sur le PTR, mais les visuels des armes à récupérer en affrontant les 8 boss de l'instance ont déjà été repérés et partagés par nos confrères de Wowhead. Avec le déploiement de la mise à jour majeure de contenu 11.2, vous pourrez recevoir des armes ressemblant à cela :
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Chaque modèle existe en différentes teintes (rouge, violet, vert, bleu et bleu foncé), et leur style est inspiré de par l'énergie cosmique tant convoitée par les éthériens. Nous savons également quel boss sera susceptible de laisser tomber chaque type d'arme :
  • Sentinelle du Plexus → Arme d'hast, Masse à une main
  • Rou'ethar → Arc, Bouclier, Dague
  • Lieuse d'âme Naazindhri → Arme de pugilat, Bâton
  • Tisseforge Araz → Bâton, Épée à deux mains, Main gauche 
  • Chasseurs d'âmes → Bouclier, Glaive de guerre
  • Fractillus → Arbalète, Dague, Main gauche
  • Roi-nexus Salhadaar → Dague, Épée à une main, Hache à une main
  • Dimensius → Masse à une main, Masse à deux mains
Les effets et les caractéristiques des armes de la Manaforge Oméga ne sont toutefois pas encore connus à ce jour, mais leurs apparences devraient séduire les joueurs qui apprécient le style cosmique des éthériens.

Pour en savoir plus sur le visuel des équipements à venir sur WoW The War Within, n'hésitez pas à consulter notre article présentant les bonus des ensembles de la saison 3 ainsi que leur apparence.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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