WoW : Plus de 40 nouvelles montures seront disponibles en saison 3

Découvrez un aperçu des nouvelles montures à venir en saison 3 de WoW The War Within ainsi que leur mode d'obtention dans cet article.
Une nouvelle saison va commencer cet été sur les serveurs de WoW
The War Within, et celle-ci amène notamment le raid inédit de la Manaforge Oméga
et la zone de K'aresh. Comme d'habitude, de nouvelles montures seront disponibles, et Blizzard propose cette fois d'en ajouter une quarantaine de plus à votre collection. Des modèles ont d'ores et déjà été dataminés et partagés par l'intermédiaire du site Wowhead, et nous vous proposons de découvrir un aperçu des montures de la mise à jour 11.2 de WoW
ci-dessous.
Les nouvelles montures de la saison 3 de WoW The War Within
Comptoir
En saison 3 de WoW The War Within
, vous aurez l'opportunité d'acquérir au moins 14 nouvelles montures par l'intermédiaire du Comptoir.
Dimensius Mythique
En affrontant Dimensius, le boss final du raid de la Manaforge Oméga, vous pourrez ajouter à votre collection la monture Dévoreur d'étoiles délié.
Zone de K'aresh
En parcourant la zone de K'aresh, il sera possible de récupérer au moins 10 montures supplémentaires.
Quêtes, donjons et hauts-faits
En accomplissant la quête A Twilight Oath's End
, vous recevrez la monture Royal Voidwing
.
En plus, 4 autres montures seront à débloquer en donjon, en complétant des hauts-faits ou des gouffres.
PvP
Le mode JcJ de la saison 3
de The War Within
est susceptible de vous rapporter 3 montures de plus.
Evénement
La mise à jour 11.2
de WoW
devrait arriver dans une période proche de l'événement mondial Brewfest
. Une nouvelle monture sera ainsi disponible.
Inconnu
Enfin, quelques modèles supplémentaires de montures, dont le mode d'obtention n'est pas encore connu à l'heure où nous écrivons ces lignes, ont été dataminées et partagées par l'intermédiaire de Wowhead.
Il est possible que toutes les montures
qui seront disponibles n'aient pas été repérées pour l'instant, mais pour en avoir le cœur net, il faudra patienter jusqu'à la sortie officielle de la saison 3 de WoW The War Within.
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