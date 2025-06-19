WoW : Plus de 40 nouvelles montures seront disponibles en saison 3

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 juin 2025 à 14h27
Découvrez un aperçu des nouvelles montures à venir en saison 3 de WoW The War Within ainsi que leur mode d'obtention dans cet article.
WoW : Plus de 40 nouvelles montures seront disponibles en saison 3
Une nouvelle saison va commencer cet été sur les serveurs de WoW The War Within, et celle-ci amène notamment le raid inédit de la Manaforge Oméga et la zone de K'aresh. Comme d'habitude, de nouvelles montures seront disponibles, et Blizzard propose cette fois d'en ajouter une quarantaine de plus à votre collection. Des modèles ont d'ores et déjà été dataminés et partagés par l'intermédiaire du site Wowhead, et nous vous proposons de découvrir un aperçu des montures de la mise à jour 11.2 de WoW ci-dessous.

Les nouvelles montures de la saison 3 de WoW The War Within

Comptoir

En saison 3 de WoW The War Within, vous aurez l'opportunité d'acquérir au moins 14 nouvelles montures par l'intermédiaire du Comptoir.
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Dimensius Mythique

En affrontant Dimensius, le boss final du raid de la Manaforge Oméga, vous pourrez ajouter à votre collection la monture Dévoreur d'étoiles délié.

Unbound Star-Eater
Zone de K'aresh  

En parcourant la zone de K'aresh, il sera possible de récupérer au moins 10 montures supplémentaires. 
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Quêtes, donjons et hauts-faits

En accomplissant la quête A Twilight Oath's End, vous recevrez la monture Royal Voidwing

Royal Voidwing
En plus, 4 autres montures seront à débloquer en donjon, en complétant des hauts-faits ou des gouffres.
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PvP

Le mode JcJ de la saison 3 de The War Within est susceptible de vous rapporter 3 montures de plus.
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Evénement

La mise à jour 11.2 de WoW devrait arriver dans une période proche de l'événement mondial Brewfest. Une nouvelle monture sera ainsi disponible.

Brewfest Barrel Bomber

Inconnu

Enfin, quelques modèles supplémentaires de montures, dont le mode d'obtention n'est pas encore connu à l'heure où nous écrivons ces lignes, ont été dataminées et partagées par l'intermédiaire de Wowhead.
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Il est possible que toutes les montures qui seront disponibles n'aient pas été repérées pour l'instant, mais pour en avoir le cœur net, il faudra patienter jusqu'à la sortie officielle de la saison 3 de WoW The War Within.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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