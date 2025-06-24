WoW : Reshanor, où trouver ce boss mondial de The War Within ?



le 24 juin 2025 à 12h58 Publié par Amandine Paccou le 24 juin 2025 à 12h58

Retrouvez des indications pour localiser Reshanor le Détaché, le boss mondial apparu en saison 3 de WoW The War Within, ainsi que des informations sur le déroulement du combat dans cet article.