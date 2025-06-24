WoW : Reshanor, où trouver ce boss mondial de The War Within ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 juin 2025 à 12h58
Retrouvez des indications pour localiser Reshanor le Détaché, le boss mondial apparu en saison 3 de WoW The War Within, ainsi que des informations sur le déroulement du combat dans cet article.
WoW : Reshanor, où trouver ce boss mondial de The War Within ?
La mise à jour 11.2 de WoW The War Within sera déployée au cours de l'été 2025, et viendra allonger la liste des boss mondiaux disponibles. En effet, vous pourrez affronter l'imposant dragon Reshanor à ce moment, et afin de vous aider à récupérer ses butins dès sa sortie, nous vous expliquons ci-dessous où trouver le boss mondial Reshanor le Détaché

Où est localisé le boss mondial Reshanor le Détaché ?

Le boss mondial Reshanor le Détaché de WoW The War Within fera son entrée à Khaz Algar avec le lancement de la mise à jour 11.2, marquant le commencement de la dernière saison de l'extension. Vous le trouverez dans la nouvelle zone de K'aresh, plus précisément au sud de l'Oasis à Lunalle aux coordonnées 71, 48.

localisation-boss-reshanor
Vaincre Reshanor le Détaché pour la première fois de la semaine vous offrira une chance d'obtenir de l'équipement l'équipement de Champion 3/8 iLvl 688 pouvant être amélioré, un avantage certain pour bien se préparer à la progression dans le raid de la Manaforge Oméga abritant le terrible Seigneur du Vide Dimensius.

Comment vaincre Reshanor le Détaché ?

En arrivant sur les lieux, vous devriez apercevoir rapidement Reshanor le Détaché, un dragon bleu nuit de grande taille.

reshanor

Ce boss mondial dispose de 5 compétences. La première, Retraite détachée, s'activera lorsqu'il n'aura plus d'énergie. Il se déplacera dans une phase parallèle en emmenant des joueurs avec lui. Le reste du groupe devra éliminer les créatures qui feront leur apparition pendant ce temps. Reshanor infligera des dégâts importants grâce à l'aptitude Corruption du Vide qui posera un DoT, et les casters et ls healers devront prendre garde au cri Rugissement brise-voile, qui interrompt les incantations en cours et administre un autre DoT. Tous les joueurs devront veiller à ne pas subir le Souffle du crépuscule, un souffle en forme de cône déposant un troisième DoT. Pour contrer cela, tous ceux qui ne sont pas tank devront de préférence se positionner sur son flan (rappelons qu'il s'agit d'un dragon). Enfin, Tempête du Vide, un sort d'AOE, devra être évité en prêtant attention à l'environnement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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