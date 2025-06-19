WoW : Le calendrier de sortie des boss du raid de la Manaforge Oméga sur le PTR a été partagé

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Notez qu'en France, l'heure à laquelle vous devez vous référer est le créneau CEST.
Manaforge Oméga : Planning des tests de raidLe planning des tests de raid est très flexible et dépend des réalités d'un environnement de test. Il est possible que l'heure d'une session de test soit modifiée, que les boss testés changent, ou qu'un test soit entièrement annulé à cause de bugs, de problèmes matériels sur les serveurs, etc.
Gardez un œil sur le forum du PTR pour les fils de discussion sur les retours concernant les boss et les dernières informations. Merci d'avance pour vos tests et vos retours.
Le boss final du raid, Dimensius, l'Omni-dévoreur, ne sera pas disponible pour les tests.
Jeudi 26 juin
Héroïque
Vendredi 27 juin
- Sentinelle du Plexus – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
- Rou'ethar – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
- Lieuse d'âme Naazindhri – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Héroïque
Normal
- Tisseforge Araz – 11h00 PDT (14h00 EDT, 20h00 CEST)
- Les Chasseurs d'Âmes – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
- Fractillus – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
- Roi-Nexus Salhadaar – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Jeudi 10 juillet
- Début : 15h00 PDT (18h00 EDT, 00h00 CEST)
- Fin : Lundi 30 juin à 10h00 PDT (13h00 EDT, 19h00 CEST)
Mythique
Vendredi 11 juillet
- Sentinelle du Plexus – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
- Rou'ethar – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
- Lieuse d'âme Naazindhri – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Mythique
Recherche de Raid : Might of the Shadowguard et Monsters of the Sands
- Tisseforge Araz – 11h00 PDT (14h00 EDT, 20h00 CEST)
- Les Chasseurs d'Âmes – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
- Fractillus – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
- Roi-Nexus Salhadaar – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
- Début : 15h00 PDT (18h00 EDT, 00h00 CEST)
- Fin : Lundi 14 juillet à 10h00 PDT (13h00 EDT, 19h00 CEST)
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