WoW : Le calendrier de sortie des boss du raid de la Manaforge Oméga sur le PTR a été partagé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 juin 2025 à 12h23
Retrouvez le planning de sortie des boss du raid de la Manaforge Oméga sur le PTR de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Le calendrier de sortie des boss du raid de la Manaforge Oméga sur le PTR a été partagé
La mise à jour majeure 11.2 de WoW The War Within a été présentée en juin 2025, et les joueurs pourront découvrir la zone de K'aresh, un nouveau donjon et un gouffre supplémentaire, et surtout, le raid de la Manaforge Oméga. Celui comportera d'ailleurs le plus gros boss jamais vu sur le MMORPG, Dimensius. Comme pour chaque phase, des tests seront effectués avant la sortie sur le PTR. Le calendrier de sortie des boss en difficulté normale, héroïque et mythique sur les serveurs de tests a été communiqué par Blizzard.

Manaforge Oméga : Planning des tests de raid

Le planning des tests de raid est très flexible et dépend des réalités d'un environnement de test. Il est possible que l'heure d'une session de test soit modifiée, que les boss testés changent, ou qu'un test soit entièrement annulé à cause de bugs, de problèmes matériels sur les serveurs, etc.

calendrier-tests-ptr-manaforge-omega
Gardez un œil sur le forum du PTR pour les fils de discussion sur les retours concernant les boss et les dernières informations. Merci d'avance pour vos tests et vos retours.

Le boss final du raid, Dimensius, l'Omni-dévoreur, ne sera pas disponible pour les tests.

Jeudi 26 juin

Héroïque
  • Sentinelle du Plexus – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
  • Rou'ethar – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
  • Lieuse d'âme Naazindhri  – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Vendredi 27 juin

Héroïque
  • Tisseforge Araz – 11h00 PDT (14h00 EDT, 20h00 CEST)
  • Les Chasseurs d'Âmes – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
  • Fractillus – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
  • Roi-Nexus Salhadaar – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Normal
  • Début : 15h00 PDT (18h00 EDT, 00h00 CEST)
  • Fin : Lundi 30 juin à 10h00 PDT (13h00 EDT, 19h00 CEST)
Jeudi 10 juillet

Mythique
  • Sentinelle du Plexus – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
  • Rou'ethar – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
  • Lieuse d'âme Naazindhri – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Vendredi 11 juillet

Mythique
  • Tisseforge Araz – 11h00 PDT (14h00 EDT, 20h00 CEST)
  • Les Chasseurs d'Âmes – 12h00 PDT (15h00 EDT, 21h00 CEST)
  • Fractillus – 13h00 PDT (16h00 EDT, 22h00 CEST)
  • Roi-Nexus Salhadaar – 14h00 PDT (17h00 EDT, 23h00 CEST)
Recherche de Raid : Might of the Shadowguard et Monsters of the Sands
  • Début : 15h00 PDT (18h00 EDT, 00h00 CEST)
  • Fin : Lundi 14 juillet à 10h00 PDT (13h00 EDT, 19h00 CEST)
Notez qu'en France, l'heure à laquelle vous devez vous référer est le créneau CEST.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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