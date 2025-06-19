WoW : Le calendrier de sortie des boss du raid de la Manaforge Oméga sur le PTR a été partagé



le 19 juin 2025 à 12h23 Publié par Amandine Paccou le 19 juin 2025 à 12h23

Retrouvez le planning de sortie des boss du raid de la Manaforge Oméga sur le PTR de WoW The War Within dans cet article.