WoW : Obtenir son 4 parts dès la première semaine de la saison 2 devrait être possible

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 juin 2026 à 12h14
Le PTR de la saison 2 de WoW Midnight aurait révélé un changement appréciable concernant l'acquisition de charges pour le Catalyseur en saison 2.
WoW : Obtenir son 4 parts dès la première semaine de la saison 2 devrait être possible

La seconde saison de WoW Midnight sortira au cours de l'été 2026, et le PTR est ouvert depuis le mois de juin. Blizzard a donc présenté les grandes nouveautés à venir, aussi bien sur le plan des contenus que des améliorations des systèmes existants. Concernant l'équipement, il s'avère que s'optimiser se fera de façon plus fluide, grâce à une salve de changements majeurs apportés au Catalyseur, aux jets bonus, aux pierres d'amélioration et à la grande chambre forte. Or, le PTR aurait permis la divulgation d'une information que le développeur n'avait pas directement annoncée.

4 charges de Catalyseur seront sans doute accessibles la première semaine de la saison 2 de WoW Midnight

Au niveau de l'équipement de son personnage sur WoW en début de saison, la priorité est bien souvent de récupérer 4 pièces de son set de classe. Pour ce faire, il est nécessaire de participer au raid et d'être chanceux, ou d'employer des charges de Catalyseur pour convertir des pièces.

catalyseur-midnight

Il apparaît que cela sera plus rapide en saison 2, puisque le haut-fait Midnight Season 2: Serpent Scion, demandant d'atteindre une cote de 2 000 au minimum en donjon, ou 1 600 en PvP, ou de vaincre le dernier boss de la Marche sur Quel'danas accordera un « Crystallized Venomblight Manaflux ». Il s'agit d'un cache contenant 3 Venomblight Manaflux, l'équivalent des Flux de mana d'aubastre de la saison 1, les charges pour le Catalyseur. 

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Autrement dit, si Blizzard n'apporte aucune modification à cela d'ici le déploiement de la saison 2 de WoW Midnight, vous serez en mesure d'obtenir votre 4 parts dès la première semaine (en comptant la charge offerte). Le développeur a souhaité proposer des bonus plus exotiques qu'au cours de la première saison, avec des effets venant influer sur le gameplay. Il y a ainsi de grandes chances pour que de nombreux joueurs veuillent le récupérer au plus vite, cette nouvelle, si elle est avérée, devrait donc être saluée par la communauté.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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