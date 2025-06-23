WoW : Une potion présentant un effet similaire à un sort racial demandé en Mythique+ sortira en saison 3

Tous les joueurs de WoW The War Within pourront bénéficier d'un racial convoité en Mythique+ grâce à une nouvelle potion en saison 3.
L'ultime mise à jour majeure de contenu de WoW
The War Within regorgera de nouveautés, et amènera notamment le raid de la Manaforge Oméga comprenant le plus gros boss jamais vu sur le MMORPG, Dimensius
. De plus, vous bénéficierez d'une cape améliorable
et d'ensembles inédits
, mais aussi de consommables supplémentaires. L'un d'entre eux, une potion, devrait d'ailleurs faciliter la composition des groupes en instance Mythique+.
Une nouvelle potion accordant un effet similaire au racial des Elfes de la nuit sera disponible en saison 3 de The War Within
Actuellement, les joueurs de WoW
rencontrent diverses difficultés pour constituer une composition optimale pour parcourir les donjons en mode Mythique+. Certaines stratégies requièrent en effet d'incarner un Elfe de la nuit car cette race dispose de la compétence Camouflage dans l'ombre (Shadowmeld)
. Afin de vous faciliter la tâche, Blizzard prévoit d'ajouter une nouvelle potion avec la mise à jour 11.2 du MMORPG, désignée sous le nom de « Umbral Essentia ».
Ce consommable accordera le même effet que celui du sort racial des Elfes de la nuit à son utilisateur
, et durera entre 20 secondes et une minute selon la qualité de la préparation. Vous pourrez ainsi tous vous glisser dans l'ombre et réduire les chances que les ennemis repèrent votre présence.
Comme pour les Elfes, l'effet prendra fin dès que vous bougerez.
Nouvelle recette : Umbral Essentia → Glissez dans l'ombre, réduisant les chances que les ennemis détectent votre présence. L'effet dure entre 20 secondes et 1 minute (selon la qualité de la potion), ou prend fin lorsque vous bougez. Temps de recharge des potions de combat : 5 minutes.
Notes des développeurs : Nous ajoutons une nouvelle potion dans Ghosts of K'aresh qui reproduit des capacités comme le racial elfe de la nuit Camouflage dans l'ombre, pour répondre à sa forte utilisation dans les parties de Mythique+ de haut niveau. Étant donné qu'un grand nombre de groupes très performants comptent sur ce sort pour certaines stratégies, nous souhaitons offrir cet outil à tous sans les obliger à choisir une race spécifique, dans le but de réduire la pression sur la composition des groupes.
Cet ajout n'est pas la seule mesure qui sera déployée en saison 3 de WoW The War Within
pour améliorer l'expérience en donjon Mythique+. Les déserteurs seront bientôt marqués comme étant des « joueurs qui quittent souvent »
, ce qui devrait en dissuader beaucoup de se comporter de cette façon.
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