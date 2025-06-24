WoW : Les apparences des nouvelles mascottes de la saison 3 ont été partagées

Découvrez les apparences des nouvelles mascottes de la saison 3 de WoW The War Within dans cet article.
L'ultime saison de WoW
The War Within, la troisième, a été présentée officiellement par Blizzard en juin 2025 et les tests sur le PTR commenceront d'ici peu. Ainsi, les joueurs auront bientôt l'occasion de se mesurer au Seigneur du Vide Dimensius dans le raid inédit de la Manaforge Oméga, de faire leurs premiers pas sur la planète K'aresh, peuplée par les éthériens, mais aussi de récupérer une multitude de nouvelles montures et de mascottes. Nos confrères de Wowhead ont partagé les résultats d'actions de dataminage, et ont dévoilé les visuels des futurs compagnons que vous pourrez acquérir en saison 3.
Quelles nouvelles mascottes seront disponibles en saison 3 de WoW The War Within ?
K'aresh
En parcourant la zone de K'aresh
et en éliminant des créatures spécifiques ou en résolvant des énigmes, vous pourrez ajouter des spécimen de pieuvres à votre collection, ainsi que quelques raies du néant.
Des espèces de serpent du néant seront également disponibles sur la planète des éthériens. Tous les modes d'obtention ne sont toutefois pas encore connus à ce jour.
En outre, si vous avez aimé l'atmosphère des silithides, vous aurez sans doute un coup de cœur pour les nouveaux compagnons insectes de K'aresh.
Des modèles de Siphonmites
ont également été dataminés.
Enfin, les amateurs de mascottes mignonnes seront probablement heureux de partir en quête de 3 nouveaux modèles de renard.
Comptoir
Le Comptoir proposera de nouvelles offres en matière de mascottes, en particulier plusieurs modèles de Fel Snooter
.
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