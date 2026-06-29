WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juin 2026 à 20h25
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2026, les détails

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juillet 2026.

Offres du Comptoir de WoW de juillet 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En juillet 2026, 2 montures et 2 mascottes sont disponibles via le Comptoir :

  • Tranquillabot 9000 (mascotte) → 250 deniers
  • Extrêmabot 9000 (mascotte) → 250 deniers
  • Destrier de la banshee hurlante (monture) → 575 deniers
  • Fusée de feu d'artifice X-TREME des Flots noirs (monture) → 700 deniers

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Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût
Mules de guerre nuageuses cerclées Pieds 20 deniers
Rubans de guerre nuageux cerclés Pieds 20 deniers
Ceinture nuageuse en tissedune Taille 30 deniers
Jupe nuageuse en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet nuageux en tissedune Torse 35 deniers
Bottes montantes nuageuses de banditisme Pieds 40 deniers
Jupe de guerre courte nuageuse Jambes 40 deniers
Jupe de guerre longue nuageuse Jambes 40 deniers
Haut-de-forme neigeux élégant Tête 50 deniers
Ceinture de dressage de robots Taille 50 deniers
Couvre-œil azur classique Tête 50 deniers
Toque d'hiver nuageuse Tête 50 deniers
Couronne de fleurs de printemps nuageuses Tête 50 deniers
Jupe de guerre courte nuageuse et jambards Jambes 50 deniers
Jupe de guerre longue nuageuse et jambards Jambes 50 deniers
Chapeau nuageux de pistolero Tête 50 deniers
Tablier violet de dressage de robots Tabard 100 deniers
Tablier cramoisi de dressage de robots Tabard 100 deniers
Carquois de Quel'Danil Dos 100 deniers
Ensemble : tenue de sport nuageuse Torse et jambes 100 deniers
Ensemble : atours nuageux de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers
Carquois de la banshee hurlante Dos 175 deniers
Chaudron de la banshee hurlante Dos 200 deniers
Ensemble : costume balnéaire du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : collection balnéaire du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : collection de la banshee hurlante Épaules, torse, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, tête et dos/cape 700 deniers

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Transmogrifications d'armes

Transmogrification<
 Type< Coût

Arc court de Quel'Danil

 Arc 80 deniers
Baguette de la banshee hurlante Baguette 150 deniers
Arc long de la banshee hurlante Arc 175 deniers
Lame de la banshee hurlante Épée à une main 200 deniers
Masse de la banshee hurlante Masse à une main 200 deniers
Glaives de guerre de la banshee hurlante Glaive de guerre 200 deniers
Grande lame de la banshee hurlante Épée à deux mains 245 deniers
Bâton-roquette extravagant azur Bâton 250 deniers
Massue-roquette extravagante azur Masse à deux mains 250 deniers
Roue-étincelle extravagante azur Bâton 250 deniers
Bâton-roquette extravagant rosé Bâton 250 deniers
Massue-roquette extravagante rosée Masse à deux mains 250 deniers
Roue-étincelle extravagante rosée Bâton 250 deniers

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Récompense supplémentaire du Comptoir de juillet 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Fusée de feu d'artifice X-TREME de Baille-Fonds au Comptoir de juillet 2026.

monture-bonus-juillet

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de juillet 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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