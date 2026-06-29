WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2026, les détails
le 29 juin 2026 à 20h25
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juillet 2026.
Offres du Comptoir de WoW de juillet 2026, les détails
Montures, Mascottes et Jouets
En juillet 2026, 2 montures et 2 mascottes sont disponibles via le Comptoir :
- Tranquillabot 9000 (mascotte) → 250 deniers
- Extrêmabot 9000 (mascotte) → 250 deniers
- Destrier de la banshee hurlante (monture) → 575 deniers
- Fusée de feu d'artifice X-TREME des Flots noirs (monture) → 700 deniers
Transmogrifications d'armures
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Mules de guerre nuageuses cerclées
|Pieds
|20 deniers
|Rubans de guerre nuageux cerclés
|Pieds
|20 deniers
|Ceinture nuageuse en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Jupe nuageuse en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet nuageux en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Bottes montantes nuageuses de banditisme
|Pieds
|40 deniers
|Jupe de guerre courte nuageuse
|Jambes
|40 deniers
|Jupe de guerre longue nuageuse
|Jambes
|40 deniers
|Haut-de-forme neigeux élégant
|Tête
|50 deniers
|Ceinture de dressage de robots
|Taille
|50 deniers
|Couvre-œil azur classique
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver nuageuse
|Tête
|50 deniers
|Couronne de fleurs de printemps nuageuses
|Tête
|50 deniers
|Jupe de guerre courte nuageuse et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Jupe de guerre longue nuageuse et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Chapeau nuageux de pistolero
|Tête
|50 deniers
|Tablier violet de dressage de robots
|Tabard
|100 deniers
|Tablier cramoisi de dressage de robots
|Tabard
|100 deniers
|Carquois de Quel'Danil
|Dos
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport nuageuse
|Torse et jambes
|100 deniers
|Ensemble : atours nuageux de sorcellerie
|Tête et dos/cape
|100 deniers
|Carquois de la banshee hurlante
|Dos
|175 deniers
|Chaudron de la banshee hurlante
|Dos
|200 deniers
|Ensemble : costume balnéaire du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : collection balnéaire du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : collection de la banshee hurlante
|Épaules, torse, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, tête et dos/cape
|700 deniers
Transmogrifications d'armes
|
Transmogrification<
|Type<
|Coût
|
Arc court de Quel'Danil
|Arc
|80 deniers
|Baguette de la banshee hurlante
|Baguette
|150 deniers
|Arc long de la banshee hurlante
|Arc
|175 deniers
|Lame de la banshee hurlante
|Épée à une main
|200 deniers
|Masse de la banshee hurlante
|Masse à une main
|200 deniers
|Glaives de guerre de la banshee hurlante
|Glaive de guerre
|200 deniers
|Grande lame de la banshee hurlante
|Épée à deux mains
|245 deniers
|Bâton-roquette extravagant azur
|Bâton
|250 deniers
|Massue-roquette extravagante azur
|Masse à deux mains
|250 deniers
|Roue-étincelle extravagante azur
|Bâton
|250 deniers
|Bâton-roquette extravagant rosé
|Bâton
|250 deniers
|Massue-roquette extravagante rosée
|Masse à deux mains
|250 deniers
|Roue-étincelle extravagante rosée
|Bâton
|250 deniers
Récompense supplémentaire du Comptoir de juillet 2026
En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Fusée de feu d'artifice X-TREME de Baille-Fonds au Comptoir de juillet 2026.
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de juillet 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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