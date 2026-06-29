WoW : Les offres du Comptoir de juillet 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juillet 2026.

Offres du Comptoir de WoW de juillet 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En juillet 2026, 2 montures et 2 mascottes sont disponibles via le Comptoir :

Tranquillabot 9000 (mascotte) → 250 deniers

Extrêmabot 9000 (mascotte) → 250 deniers

Destrier de la banshee hurlante (monture) → 575 deniers

Fusée de feu d'artifice X-TREME des Flots noirs (monture) → 700 deniers







Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût Mules de guerre nuageuses cerclées Pieds 20 deniers Rubans de guerre nuageux cerclés Pieds 20 deniers Ceinture nuageuse en tissedune Taille 30 deniers Jupe nuageuse en tissedune Jambes 35 deniers Gilet nuageux en tissedune Torse 35 deniers Bottes montantes nuageuses de banditisme Pieds 40 deniers Jupe de guerre courte nuageuse Jambes 40 deniers Jupe de guerre longue nuageuse Jambes 40 deniers Haut-de-forme neigeux élégant Tête 50 deniers Ceinture de dressage de robots Taille 50 deniers Couvre-œil azur classique Tête 50 deniers Toque d'hiver nuageuse Tête 50 deniers Couronne de fleurs de printemps nuageuses Tête 50 deniers Jupe de guerre courte nuageuse et jambards Jambes 50 deniers Jupe de guerre longue nuageuse et jambards Jambes 50 deniers Chapeau nuageux de pistolero Tête 50 deniers Tablier violet de dressage de robots Tabard 100 deniers Tablier cramoisi de dressage de robots Tabard 100 deniers Carquois de Quel'Danil Dos 100 deniers Ensemble : tenue de sport nuageuse Torse et jambes 100 deniers Ensemble : atours nuageux de sorcellerie Tête et dos/cape 100 deniers Carquois de la banshee hurlante Dos 175 deniers Chaudron de la banshee hurlante Dos 200 deniers Ensemble : costume balnéaire du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers Ensemble : collection balnéaire du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers Ensemble : collection de la banshee hurlante Épaules, torse, torse/robe, taille, jambes, pieds, mains, tête et dos/cape 700 deniers

















Transmogrifications d'armes

Transmogrification< Type< Coût Arc court de Quel'Danil Arc 80 deniers Baguette de la banshee hurlante Baguette 150 deniers Arc long de la banshee hurlante Arc 175 deniers Lame de la banshee hurlante Épée à une main 200 deniers Masse de la banshee hurlante Masse à une main 200 deniers Glaives de guerre de la banshee hurlante Glaive de guerre 200 deniers Grande lame de la banshee hurlante Épée à deux mains 245 deniers Bâton-roquette extravagant azur Bâton 250 deniers Massue-roquette extravagante azur Masse à deux mains 250 deniers Roue-étincelle extravagante azur Bâton 250 deniers Bâton-roquette extravagant rosé Bâton 250 deniers Massue-roquette extravagante rosée Masse à deux mains 250 deniers Roue-étincelle extravagante rosée Bâton 250 deniers









Récompense supplémentaire du Comptoir de juillet 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Fusée de feu d'artifice X-TREME de Baille-Fonds au Comptoir de juillet 2026.

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de juillet 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.