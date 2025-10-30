TFT : Tier list des meilleures compositions du set 7.5 (mode Revival)

Retrouvez notre tier liste des meilleures compositions du set 7.5 de TFT (mode Revival), disponible du 22 octobre au 2 décembre 2025.
En octobre 2025, les joueurs de TFT
peuvent redécouvrir l'ensemble 7.5 « Dragonlands » à travers le mode Revival. Les classes, synergies et champions de cet ensemble font ainsi leur retour sur l'auto battler de Riot Games, et vous pouvez de nouveau composer avec eux en empruntant certaines mécaniques au set K.O Coliseum. Pour vous aider à mieux vous rafraîchir la mémoire et prétendre à la victoire, nous vous avons préparé une tier list des meilleures compositions du set 7.5 de TFT
.
Tier list des meilleures compositions de TFT du set 7.5 Dragonlands (mode Revival)
Tier S
Tempête/Assassin
- Nilah
- Ao Shin
- Diana
- Rengar
- Qiyana
- Ezreal
- Graves
- Lee Sin
Pour plus d'informations, consultez le guide la composition Tempête/Assassin
.
Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen
- Olaf
- Panthéon
- Sy'fen
- Jax
- Malphite
- Sylas
- Zyra
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen
.
Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo
- Idas
- Yasuo
- Daeja
- Nasus
- Jax
- Volibear
- Zoé
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo
.
Jade avec Soraka et Sy'fen carry
- Soraka
- Panthéon
- Jax
- Sy'fen
- Shi Oh Yu
- Jayce
- Gnar
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry
.
Guilde/Furiaile avec Xayah carry
- Xayah
- Jayce
- Hecarim
- Rakan
- Sejuani
- Sett
- Twitch
- Bard
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry
.
Les Dragons
- Shyvana
- Ao Shin
- Terra
- Idas
- Rakan
- Bard
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition des 4 dragons
.
Tier A
Cosmique reroll
- Lux
- Skarner
- Vladimir
- Sylas
- Nidalee
- Varus
- Zyra
- Aurelion Sol
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Cosmique
.
Ensorceleur reroll avec Miamsy carry
- Miamsy
- Seraphine
- Sylas
- Rakan
- Malphite
- Zac
- Lulu
- Zyra
Pour plus d'informations, consultez le guide la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry
.
Mage/Lagon avec Sohm carry
- Sohm
- Nilah
- Sylas
- Malphite
- Seraphine
- Zyra
- Zoé
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Mage/Lagon avec Sohm carry
.
Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique
- Seraphine
- Graves
- Panthéon
- Zac
- Rakan
- Zyra
- Zeri
- Bard
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique
.
Brise-écaille avec Diana et Olaf carry
- Diana
- Olaf
- Sylas
- Nilah
- Rakan
- Panthéon
- Braum
- Lillia
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry
.
Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce
- Gnar
- Jayce
- Hecarim
- Shyvana
- Sejuani
- Nidalee
- Twitch
- Bard
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce
.
Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen
- Panthéon
- Sy'fen
- Sylas
- Jax
- Olaf
- Zyra
- Seraphine
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen
.
Guilde avec Zippy et Jayce carry
- Zippy
- Jayce
- Shyvana
- Sejuani
- Hecarim
- Twitch
- Bard
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry
.
Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah
- Rengar
- Nilah
- Swain
- Qiyana
- Diana
- Aphelios
- Rell
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah
.
Mirage/Cavalier avec Daeja carry
- Daeja
- Yasuo
- Rell
- Nunu
- Hecarim
- Sejuani
- Yone
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Mirage/Cavalier avec Daeja carry
.
Dracomancien avec Nunu carry
- Nunu
- Lee Sin
- Volibear
- Yasuo
- Sett
- Hecarim
- Panthéon
- Karma
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Dracomancien avec Nunu carry
.
Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen
- Lux
- Sylas
- Sy'fen
- Olaf
- Skarner
- Vladimir
- Panthéon
- Zyra
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen
.
Brise-écaille avec Lillia carry
- Lillia
- Braum
- Diana
- Olaf
- Hecarim
- Sejuani
- Sylas
- Zoé
- Rakan
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Brise-écaille avec Lillia carry
.
commentaire (0)