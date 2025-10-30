TFT : Tier list des meilleures compositions du set 7.5 (mode Revival)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 11 novembre 2025 à 14h43
Retrouvez notre tier liste des meilleures compositions du set 7.5 de TFT (mode Revival), disponible du 22 octobre au 2 décembre 2025.
TFT : Tier list des meilleures compositions du set 7.5 (mode Revival)
En octobre 2025, les joueurs de TFT peuvent redécouvrir l'ensemble 7.5 « Dragonlands » à travers le mode Revival. Les classes, synergies et champions de cet ensemble font ainsi leur retour sur l'auto battler de Riot Games, et vous pouvez de nouveau composer avec eux en empruntant certaines mécaniques au set K.O Coliseum. Pour vous aider à mieux vous rafraîchir la mémoire et prétendre à la victoire, nous vous avons préparé une tier list des meilleures compositions du set 7.5 de TFT.

Tier list des meilleures compositions de TFT du set 7.5 Dragonlands (mode Revival)

Tier S

Tempête/Assassin

  • Nilah
  • Ao Shin
  • Diana
  • Rengar
  • Qiyana
  • Ezreal
  • Graves
  • Lee Sin
compo-tempete-assassin
Pour plus d'informations, consultez le guide la composition Tempête/Assassin.

Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen

  • Olaf
  • Panthéon
  • Sy'fen
  • Jax
  • Malphite
  • Sylas
  • Zyra
compo-olaf-syfen
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen.

Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo

  • Idas
  • Yasuo
  • Daeja
  • Nasus
  • Jax
  • Volibear
  • Zoé
compo-luminecaille
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo.

Jade avec Soraka et Sy'fen carry

  • Soraka
  • Panthéon
  • Jax
  • Sy'fen
  • Shi Oh Yu
  • Jayce
  • Gnar
compo-jade-soraka-syfen
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry.

Guilde/Furiaile avec Xayah carry

  • Xayah
  • Jayce
  • Hecarim
  • Rakan
  • Sejuani
  • Sett
  • Twitch 
  • Bard
compo-xayah-guilde
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry.

Les Dragons

  • Shyvana
  • Ao Shin
  • Terra
  • Idas
  • Rakan
  • Bard
compo-dragons
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition des 4 dragons.

Tier A

Cosmique reroll

  • Lux
  • Skarner
  • Vladimir
  • Sylas
  • Nidalee
  • Varus
  • Zyra
  • Aurelion Sol
compo-cosmique
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Cosmique.

Ensorceleur reroll avec Miamsy carry

  • Miamsy
  • Seraphine
  • Sylas
  • Rakan
  • Malphite
  • Zac
  • Lulu
  • Zyra
comp-miamsy-ensorceleur
Pour plus d'informations, consultez le guide la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry.

Mage/Lagon avec Sohm carry

  • Sohm
  • Nilah
  • Sylas
  • Malphite
  • Seraphine
  • Zyra
  • Zoé
compo-sohm
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Mage/Lagon avec Sohm carry.

Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique

  • Seraphine
  • Graves
  • Panthéon
  • Zac
  • Rakan
  • Zyra
  • Zeri
  • Bard
compo-seraphine-graves
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique.

Brise-écaille avec Diana et Olaf carry

  • Diana
  • Olaf
  • Sylas
  • Nilah
  • Rakan
  • Panthéon
  • Braum
  • Lillia
compo-diana-olaf
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry.

Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce

  • Gnar
  • Jayce
  • Hecarim
  • Shyvana
  • Sejuani
  • Nidalee
  • Twitch
  • Bard
compo-gnar-metamorphe
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce.

Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen

  • Panthéon
  • Sy'fen
  • Sylas
  • Jax
  • Olaf
  • Zyra
  • Seraphine
compo-murmure
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen.

Guilde avec Zippy et Jayce carry

  • Zippy
  • Jayce
  • Shyvana
  • Sejuani
  • Hecarim
  • Twitch
  • Bard
compo-zippy-jayce
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry.

Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah

  • Rengar
  • Nilah
  • Swain
  • Qiyana
  • Diana
  • Aphelios
  • Rell
compo-rengar-swain
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah.

Mirage/Cavalier avec Daeja carry

  • Daeja
  • Yasuo
  • Rell
  • Nunu
  • Hecarim
  • Sejuani
  • Yone
compo-daeja-cavalier
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Mirage/Cavalier avec Daeja carry.

Dracomancien avec Nunu carry

  • Nunu
  • Lee Sin
  • Volibear
  • Yasuo
  • Sett
  • Hecarim
  • Panthéon
  • Karma
compo-nunu-dracomancien
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Dracomancien avec Nunu carry.

Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen

  • Lux
  • Sylas
  • Sy'fen
  • Olaf
  • Skarner
  • Vladimir
  • Panthéon
  • Zyra
compo-lux-syfen
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen.

Brise-écaille avec Lillia carry

  • Lillia
  • Braum
  • Diana
  • Olaf
  • Hecarim
  • Sejuani
  • Sylas
  • Zoé
  • Rakan
compo-lillia-reroll
Pour plus d'informations, consultez le guide de la composition Brise-écaille avec Lillia carry.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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