TFT : Comment jouer la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen.
Comment jouer la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen
du set 7.5 de TFT
repose sur les synergies Murmure et Combattant, ainsi que sur deux carrys épiques, Panthéon et Sy'fen. Dans l'idéal, vous parviendrez également à reroll Zyra, mais cela ne doit pas devenir votre objectif principal, au risque de ralentir votre progression. La principale difficulté consiste en effet à accéder au niveau 8 rapidement avec une économie prospère, et si vous réussissez cette entreprise, vous avez de bonnes chances de pouvoir prétendre à la victoire.
Pour jouer la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen
, il est souhaitable de démarrer sans tarder avec Zyra et Seraphine, ainsi que deux Combattants, à savoir Malphite et Skarner. Ajoutez Sylas et Olaf au niveau 6, sachant que ce dernier pourra porter les équipements qui seront attribués plus tard à Panthéon et Sy'fen. Vous devrez faire en sorte d'être assez stable pour pouvoir avancer sereinement, tout en conservant un exemplaire de Jax sur votre banc. Une fois niveau 8, achetez et améliorez Sy'fen et Panthéon. Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez un Mystique pour bénéficier de meilleures résistances à la magie.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Zyra
Sy'fen
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Morellonomicon
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Fléau vengeur
Panthéon
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Mercure
- Lame d'infini
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Gage de Sterak
- Lame d'infini
Quels augments privilégier avec la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Murmure avec Pantheon, Zyra et Sy'fen
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, qui faciliteront votre accès au niveau 8, ou qui vous prodigueront les équipements utiles pour Panthéon et Sy'fen. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Coach personnel
- Terreur
- Fleur de lotus
- Lancer de dés
- Abondance de glaives
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Pluie d'or
- Jour de relance
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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