TFT : Comment jouer la composition Mage/Lagon avec Sohm carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Mage/Lagon avec Sohm carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Mage/Lagon avec Sohm carry.
Comment jouer la composition Mage/Lagon avec Sohm carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Mage/Lagon avec Sohm carry
du set 7.5 de TFT
ne repose pas seulement sur la puissance des Mages et du dragon Sohm, mais aussi sur Nilah, qui saura ravager les lignes arrières de vos adversaires. Sa mise en place ne présente normalement pas de difficultés particulières, mais comme souvent sur TFT, si vous êtes contesté, votre entreprise pourrait échouer. Dans le cas contraire, réussir à construire cette équipe peut vous conduire vers une victoire, et pour ce faire, il faudra être en mesure de se rendre rapidement au niveau 8 avec des finances au beau fixe.
Pour jouer la composition Mage/Lagon avec Sohm carry
, il est recommandé de démarrer avec des unités du trait Lagon dans l'optique de récupérer des butins bonus, à savoir Zac, Malphite, Kai'Sa et Karma. Toutefois, vous commencerez à positionner des Mages sans trop tarder. Au niveau 6, vous pourriez ainsi avancer avec Taliyah, Seraphine, Zyra, Sylas, Lillia et Malphite. Votre objectif sera d'être assez stable pour accéder sereinement au niveau 8, et effectuer votre transition. Trouvez et améliorez Sohm et Nilah, et si possible, passez Sylas 3 étoiles. Zoé viendra parfaire votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Sohm
Nilah
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
Sylas
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Casque adaptatif
Quels augments privilégier avec la composition Mage/Lagon avec Sohm carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Mage/Lagon avec Sohm carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui vous aideront à atteindre plus aisément les niveaux supérieurs. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Marée haute
- Vol essentiel
- Blason de Mage, Couronne de Mage
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Tout doit disparaître
- Banc de Pandore
- Âme ardente
- Fleur de lotus
- Buffet de composants
- Abondance de baguettes
- Lancer de dés
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
commentaire (0)