TFT : Comment jouer la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry.
Comment jouer la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry
du set 7.5 de TFT
a la particularité de ne comprendre aucun dragon, mais cela ne signifie aucunement que sa puissance sera moindre par rapport à d'autres équipes. En effet, les dégâts de Xayah combinés à la présence de Jayce peuvent se révéler dévastateurs, et la mise en place de cette composition n'est pas la plus difficile. Toutefois, être contesté pourrait se révéler désastreux, car vous aurez besoin d'unités épiques améliorées pour prétendre à la victoire.
Pour jouer la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry
, il est recommandé de commencer avec des Viftireurs, Twitch et Ezreal, accompagnés des Cavaliers Sejuani et Rell. Ajoutez Ezreal et Lillia au niveau 6, et faites en sorte d'être stable pour pouvoir avancer sereinement vers le niveau 8, en veillant à conserver un exemplaire de Sett sur votre banc. Au niveau 8, vous devrez effectuer une transition en plaçant Xayah, Jayce et Hecarim, sans oublier Rakan. Après avoir amélioré vos carrys 2 étoiles (y compris votre tank principal), il ne vous restera qu'à vous diriger vers le niveau 9 pour améliorer Bard et inclure un Métamorphe pour buff Jayce, ou un Mystique si vos adversaires infligent des dégâts magiques.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Xayah
Jayce
- Fureur du kraken
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Pistolame Hextech
- Buff rouge
Hecarim
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Gantelet précieux
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Manteau de la nuit
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Linceul de la congruence
- Casque adaptatif
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Guilde/Furiaile avec Xayah carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, qui vous prodigueront les équipements dont elles ont besoin ou qui faciliteront l'accès aux niveaux supérieurs. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Équipement amélioré
- Dénicheur de butin
- Blason de la Guilde, Couronne de la Guilde
- Brûlure
- Colère
- Lancer de dés
- Trésors enfouis
- Objets de Pandore
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Toujours plus vite
- Pluie d'or
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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