TFT : Comment jouer la composition Cosmique reroll (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Cosmique reroll sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Cosmique reroll.
Comment jouer la composition Cosmique reroll sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Cosmique reroll
du set 7.5 de TFT
est la composition reroll emblématique de Dragonlands. Plus vous améliorez vos unités, plus vous êtes récompensé, et la mise en place de cette équipe est simple. En effet, la direction à suivre est claire, et la seule véritable difficulté que vous pourriez rencontrer serait d'être contesté par un ou plusieurs autres joueurs.
Pour jouer la composition Cosmique reroll
, il vous suffit de poser des unités appartenant à cette synergie pour commencer, à savoir Nidalee, Lux, Skarner et Vladimir. N'investissez pas d'or dans de l'expérience : vous avez tout intérêt à économiser pour slow roll ces champions au niveau 5, en ajoutant Varus. Une fois les unités de bas palier passées 3 étoiles, allez au niveau 6 et renforcez-vous de Sylas. Ajoutez Zyra au 7, et trouvez Sylas et Varus 3 étoiles avant de vous diriger vers le niveau 9 pour finaliser votre composition avec Aurelion Sol.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Lux
Skarner
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
Vladimir
- Cape solaire
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Aurelion Sol
- Vœu du protecteur
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Casque adaptatif
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
- Casque adaptatif
Quels augments privilégier avec la composition Cosmique reroll ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Cosmique reroll
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités ou qui faciliteront le reroll. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Protecteur du cosmos
- Hémorancie cosmique (augment de Vladimir)
- Esprit d'équipe
- Ticket prismatique
- Stratégie d'investissement
- Chasse au trésor
- Évolution chaotique
- Besace héroïque
- Préparation
- Secteur commercial
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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