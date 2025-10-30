TFT : Comment jouer la composition Cosmique reroll (7.5 Revival) ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 octobre 2025 à 14h53
Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Cosmique reroll sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
TFT : Comment jouer la composition Cosmique reroll (7.5 Revival) ?
Le set 7.5 est de retour sur TFT à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition  Cosmique reroll.

Comment jouer la composition Cosmique reroll sur le set 7.5 de TFT ?

La composition Cosmique reroll du set 7.5 de TFT est la composition reroll emblématique de Dragonlands. Plus vous améliorez vos unités, plus vous êtes récompensé, et la mise en place de cette équipe est simple. En effet, la direction à suivre est claire, et la seule véritable difficulté que vous pourriez rencontrer serait d'être contesté par un ou plusieurs autres joueurs.

compo-cosmique
Pour jouer la composition Cosmique reroll, il vous suffit de poser des unités appartenant à cette synergie pour commencer, à savoir Nidalee, Lux, Skarner et Vladimir. N'investissez pas d'or dans de l'expérience : vous avez tout intérêt à économiser pour slow roll ces champions au niveau 5, en ajoutant Varus. Une fois les unités de bas palier passées 3 étoiles, allez au niveau 6 et renforcez-vous de Sylas. Ajoutez Zyra au 7, et trouvez Sylas et Varus 3 étoiles avant de vous diriger vers le niveau 9 pour finaliser votre composition avec Aurelion Sol.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.

Lux
  • Dent de Nashor
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur
  • Buff bleu
  • Bâton de l'archange
  • Coiffe de Rabadon
Skarner
  • Cape solaire
  • Étincelle ionique
  • Armure de Warmog
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
Vladimir
  • Vœu du protecteur
  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide
  • Casque adaptatif
Aurelion Sol
  • Lance de Shojin
  • Gantelet précieux
  • Bâton de l'archange
  • Fléau vengeur
  • Coiffe de Rabadon
  • Casque adaptatif
compo-cosmique-reroll-set-7-5

Quels augments privilégier avec la composition Cosmique reroll ?

Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Cosmique reroll du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités ou qui faciliteront le reroll. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
  • Protecteur du cosmos
  • Hémorancie cosmique (augment de Vladimir)
  • Esprit d'équipe
  • Ticket prismatique
  • Stratégie d'investissement
  • Chasse au trésor
  • Évolution chaotique
  • Besace héroïque
  • Préparation
  • Secteur commercial

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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