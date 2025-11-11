TFT : Comment jouer la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen.
Comment jouer la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen
du set 7.5 de TFT
est l'alternative idéale pour tous ceux qui souhaitaient jouer Cosmique et qui sont contestés. Par ailleurs, cette équipe incarne une solution si vous avez reçu une multitude de B.F, et elle peut vous conduire vers une victoire si vous parvenez à la mettre en place. En plus de dégâts magiques de Lux, vous bénéficiez de la puissance du dragon Sy'fen, et d'une front lane solide en raison du reroll de Sylas.
Pour jouer la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen
, la meilleure solution est de démarrer autour de Cosmique, avec Lux, Vladimir et Skarner. Ajoutez ensuite des Combattants pour améliorer votre front lane, et placez Sylas dès que possible avec Zyra pour Murmure. Au niveau 7, vous devrez reroll Lux et Sylas 3 étoiles, et ne pas tarder à avancer pour inclure Sy'fen à votre composition. Il ne vous restera qu'à placer Panthéon au niveau 9.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Lux
Sy'fen
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Buff bleu
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
Sylas
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Mercure
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Cosmique/Murmure avec Lux et Sy'fen
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui faciliteront sa mise en place. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Terreur
- Pluie d'or
- Super sac de butin
- Investissement
- Esprit d'équipe
- Orbes de soins
- Objets de Pandore
- Cuisine du tacticien
- Abondance de glaives
- Première ligne
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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