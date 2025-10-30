TFT : Comment jouer la composition des 4 Dragons (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition des 4 Dragons sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition des 4 Dragons.
Comment jouer la composition des 4 Dragons sur le set 7.5 de TFT ?
La composition des 4 Dragons
du set 7.5 de TFT
est ultra late game
, dans le sens où elle repose presque exclusivement sur des dragons. Pour ce faire, vous aurez besoin d'accéder au niveau 9 pour poser Shyvana, Ao Shin, Terra et Idas, et bénéficier ainsi d'un +1 à la taille de votre équipe. Le chemin ne sera pas aisé, car sans une série de victoires en début de partie ou une optimisation axée sur l'économie, vous risquez de ne jamais atteindre votre objectif.
Pour jouer la composition des 4 Dragons
, la meilleure solution est de gagner en début de partie. Vous pourriez évoluer autour des Mages ou des Évocateurs, ce qui vous permettrait de trouver des porteurs pour les objets qui seront attribués plus tard à Ao Shin et Shyvana. Dès que vous aurez l'occasion de placer un dragon, n'hésitez pas, et avancez aussi rapidement que possible sans pour autant vous ruiner. Au niveau 9, il faudra impérativement mettre en place votre composition finale, avec Idas, Terra, Shyvana et Ao Shin, accompagnés de Rakan pour Furiaile et Bard pour Mystique.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Ao Shin
Shyvana
- Bâton de l'archange
- Tueur de géants
- Lance de Shojin
- Pistolame Hextech
- Coiffe de Rabadon
- Casque adaptatif
Terra
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Étincelle ionique
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition des 4 Dragons ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition des 4 Dragons
du set 7.5 de TFT sont surtout celles qui faciliteront sa mise en place, en octroyant de l'or ou des composants. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Quête dorée
- Investissement sur le futur
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Spéculation
- Fleur de lotus
- Trésors enfouis
- Tout doit disparaître
- Quête dorée
- Pluie d'or
- Spécialiste des fins de partie
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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