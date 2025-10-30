TFT : Comment jouer la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique .
Comment jouer la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique
du set 7.5 de TFT
avait fait des ravages à l'époque, en raison de la protection offerte par Seraphine à ses alliés, ainsi que ses dégâts cumulés à ceux de Graves. Cette équipe active en réalité plusieurs synergies, et si vous parvenez à la mettre en place, vous avez de bonnes chances d'être surpris par sa puissance. Elle peut vous conduire vers une victoire, mais prenez garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs.
Pour jouer la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique
, mieux vaut construire d'abord autour de Lagon pour récupérer des butins, avec Zac, Leona, Kai'Sa et Taliyah. Dès le niveau 6, ajoutez Seraphine et Zeri, avec Senna, Zyra et Rakan (conservez Zac). Votre but sera alors de slow roll Seraphine 3 étoiles au niveau 7, car elle est l'élément moteur de votre composition. Placez Graves dès que possible, puis Panthéon pour renforcer votre front lane. Bard viendra parfaire plus tard votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Seraphine
Graves
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Morellonomicon
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
Panthéon
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Dernier souffle
- Tueur de géants
- Main de la justice
- Détermination du titan
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quels augments privilégier avec la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Seraphine et Graves carry avec Lagon et Mystique
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui vous aideront à trouver Seraphine 3 étoiles. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Fleur de lotus
- Boutique truquée
- Ticket prismatique
- Keepers
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Shopping intensif
- Soutien indéfectible
- Besace héroïque
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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