TFT : Comment jouer la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah.
Comment jouer la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah
du set 7.5 de TFT
nécessite de reroll Rengar (et idéalement Diana), puis de passer niveau 8 pour vous renforcer de Nilah. Swain incarne aussi un élément clé de cette équipe, puisqu'il devra être en mesure de résister suffisamment longtemps aux assauts de vos adversaires, le temps que vos Assassins déciment leurs carrys. Cette composition peut réserver de belles surprises, mais sa mise en place sera délicate si vous êtes contesté.
Pour jouer la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah
, il est recommandé de commencer tout de suite avec Rengar et Qiyana, ainsi que Rell et Lillia pour Cavalier. Au niveau 6, ajoutez d'autres Cavaliers, à savoir Nunu et une seconde Rell (à sacrifier). Votre objectif sera de passer niveau 7 pour y slow roll Rengar 3 étoiles, et positionner Swain. Si les circonstances de la partie le permettent, vous pouvez également reroll Diana. Dès que possible, placez vos 4 Assassins, mais cela ne pourra se faire sans l'acquisition de Nilah, votre second carry. Ne tardez donc pas à accéder au niveau 8, dans l'optique d'améliorer/trouver Nilah et Swain. Si vous parvenez au niveau 9, renforcez-vous d'un légendaire puissant, par exemple Bard pour apporter du contrôle.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Rengar
Nilah
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
Swain
- Main de la justice
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Lame d'infini
- Soif-de-Sang
- Morellonomicon
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Cœur intrépide
- Bâton de l'archange
- Armure de Warmog
Quels augments privilégier avec la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Ailes noires/Assassin avec Rengar et Nilah
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, qui vous prodigueront les équipements dont elles ont besoin, ou encore, qui vous octroieront des facilités pour reroll. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Assassin à temps partiel
- Courronne d'Assassin
- Couronne d'Ailes noires
- Boutique truquée
- Esprit d'équipe
- Jour de relance
- Tiercé
- Super sac de butin
- Objets de Pandore
- Trésors enfouis
- Abondance de glaives
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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