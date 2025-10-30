TFT : Comment jouer la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo.
Comment jouer la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo
du set 7.5 de TFT
comprend deux Dragons, Idas, votre tank principal, ainsi que Daeja. Pour la réussir, il est impératif d'accéder rapidement au niveau 8, puisque sa puissance repose sur des unités épiques et légendaires. Il n'est donc pas recommandé de nourrir un tel projet si vous ne bénéficiez pas d'une économie prospère ou d'une sortie évidente en lien avec la synergie Luminécaille.
Pour jouer la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo
, la meilleure solution est de commencer en jouant autour de ce trait, à savoir avec Jax, Nasus, Volibear et Karma. Ajoutez Gnar et Sylas au niveau 6 pour vous stabiliser, et si vous trouvez assez tôt un exemplaire d'Idas, n'hésitez pas avant de le poser. Votre but sera ensuite de parvenir au niveau 8 pour acheter et améliorer Daeja, ainsi qu'Idas. Dans le meilleur des cas, vous récupérerez un Yasuo, et n'aurez plus qu'à placer Zoé au niveau 9.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Yasuo
Daeja
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Mercure
Idas
- Pistolame Hextech
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Buff rouge
- Fléau vengeur
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Luminécaille/Dragons avec Daeja et Yasuo
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui vous aideront à franchir les niveaux sans tarder. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Actualiser pour gagner
- Appel du Chaos
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
- Spéculation
- Tout doit disparaître
- Cleptomanie
- Centre d'excellence
- Aléatoirement vôtre
- Investissement sur le futur
- Banc de Pandore
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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