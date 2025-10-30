TFT : Comment jouer la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry.
Comment jouer la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry
du set 7.5 de TFT
nécessite de reroll un dragon et d'autres unités de palier 3, c'est pourquoi sa mise en place peut se révéler délicate si vous êtes contesté. Néanmoins, si vous parvenez à la construire, vous disposerez d'une équipe en mesure d'administrer de lourds dégâts magiques, qui pourrait vous conduire vers une victoire. Ne vous y risques cependant pas si cette sortie n'est pas la vôtre, sans composants AP, exemplaires naturels de Miamsy et une économie prospère, vos chances de réussite seront pour le moins compromises.
Pour jouer la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry
, vous pourriez démarrer en évoluant autour de Lagon pour farmer quelques butins, avec Zac, Malphite, Kai'Sa et Karma. Ajoutez ensuite Miamsy Ensorceleur, ainsi que Lulu, Seraphine et Zyra, sans toutefois toucher à votre front lane. Le but est d'inclure progressivement des Ensorceleurs, et de vous renforcer de Sylas à partir du niveau 7. À ce moment, votre objectif sera de slow roll Miamsy (donc Lulu), Seraphine, Sylas et Rakan 3 étoiles. Il ne vous restera ensuite qu'à avancer pour placer les unités manquants à votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Miamsy
Seraphine
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
Sylas
- Bâton de l'archange
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Buff rouge
- Coiffe de Rabadon
- Casque adaptatif
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Ensorceleur reroll avec Miamsy carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui faciliteront le reroll. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Blason d'Ensorceleur, Couronne d'Ensorceleur
- Ticket prismatique
- Esprit d'équipe
- Banc de Pandore
- Boutique truquée
- Abondance de baguettes
- Super sac de butin
- Tiercé
- Pluie d'or
- Préparation
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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