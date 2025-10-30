TFT : Comment jouer la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry.
Comment jouer la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry
du set 7.5 de TFT
nécessite de reroll 3 unités de palier 3 : Olaf, Diana, et Sylas. Comme toute composition reroll, être contesté par d'autres joueurs risque de vous conduire vers une défaite, mais dans le cas contraire, vous avez de bonnes chances de briller avec une telle équipe.
Pour jouer la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry
, commencez la partie avec l'équipe la plus forte possible à votre disposition, sans vous contraindre à poser une synergie en particulier. Néanmoins, au niveau 6, vous devriez poser les bases en positionnant Sylas, Braum, Lillia, ainsi que Olaf, Diana, et idéalement, Nilah. Votre but sera d'être stable pour slow roll Olaf, Diana et Sylas 3 étoiles au niveau 7. Vous ajouterez en même temps Rakan, et n'aurez plus qu'à accéder au niveau 8 pour vous renforcer par la présence de Panthéon.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Olaf
Diana
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Lame d'infini
- Tueur de géants
Sylas
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Brise-écaille avec Diana et Olaf carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui faciliteront le reroll. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Ticket prismatique
- Esprit d'équipe
- Banc de Pandore
- Super sac de butin
- Boutique truquée
- L'amour du risque
- Tiercé
- Abondance de glaives
- Jour de relance
- Soutien indéfectible
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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