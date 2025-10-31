TFT : Comment jouer la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce.
Comment jouer la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce
du set 7.5 de TFT
peut incarner votre sortie si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Gnar ou une optimisation axée sur les Métamorphes. Sa mise en place peut se révéler délicate, puisqu'elle exige de reroll un champion de palier 2 avant de se diriger rapidement vers le niveau 8 avec des finances au beau fixe. Cependant, le jeu peut en valoir la chandelle au regard de la puissance qu'elle peut offrir une fois réussie.
Pour jouer la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce
, il est préférable de démarrer autour des synergies Métamorphe et Jade pour éviter une future transition difficile. Placez Gnar, Nidalee, Wukong et Jax, puis Twitch et Sejuani au niveau 6 (dans l'optique d'activer Guilde). À ce moment, vous devrez slow roll Gnar 3 étoiles, sans pour autant vous attarder à ce niveau. Dès que vous l'aurez acquis, dirigez-vous vers le niveau 8 pour acheter et améliorer Jayce et Hecarim. Il ne vous restera qu'à passer niveau 9 pour inclure Bard et Shyvana à votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Gnar
Jayce
- Soif-de-Sang
- Lame enragée de Guinsoo
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Mercure
- Tueur de géants
Hecarim
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Pistolame Hextech
- Fléau vengeur
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
Quels augments privilégier avec la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Métamorphe/Guilde avec Gnar et Jayce
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui faciliteront sa mise en place. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Tanière de la bête
- Esprit d'équipe
- Ami trapu
- Tout doit disparaître
- Fleur de lotus
- Réfracteur de lumière
- Appel du chaos
- Abondance de ceintures
- Super sac de butin
- Âme ardente
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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