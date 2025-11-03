TFT : Comment jouer la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry.
Comment jouer la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Guilde avec Zippy et Jayce carry
du set 7.5 de TFT
repose sur le reroll du dragon de palier 3, Zippy, et de l'épique Jayce. Shyvana joue également un rôle majeur dans cette équipe, et pour la réussir, dispose d'un emblème de la Guilde est idéal. Sa mise en place n'est pas la plus aisée puisqu'elle exige d'atteindre le niveau 9 après avoir amélioré 3 étoiles une unités à 6 PO, mais si vous y parvenez, sa puissance pourrait vous surprendre.
Pour jouer la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry
, la meilleure solution est de démarrer sans tarder autour de la synergie Guilde, avec Sejuani, Twitch, ainsi qu'un Cavalier et un Viftireur, par exemple Ezreal et Lillia. Votre objectif sera d'avancer rapidement vers le niveau 6 pour inclure Zippy, avant de le slow roll au niveau 7, en posant également Jayce dans le meilleur des cas. Dès que vous l'aurez, passez niveau 8 pour inclure Bard et Hecarim (si ce n'est déjà fait concernant ce dernier), et dirigez-vous vers le niveau 9 dans l'optique de parfaire votre composition avec un second dragon, Shyvana.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Zippy
Jayce
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Manteau de la nuit
- Lame d'infini
- Tueur de géants
Shyvana
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Blason de la Guilde
- Morellonomicon
- Étincelle ionique
- Couronne de la reine
- Gantelet précieux
- Main de la justice
Quels augments privilégier avec la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Guilde avec Zippy et Jayce carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui faciliteront d'une manière ou d'une autre sa mise en place. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Équipement amélioré
- Blason de la Guilde
- Ticket prismatique
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Réfracteur de lumière
- Ascension sociale
- Ascension, Ascension finale
- Âge des dragons
- Pluie d'or
- Esprit d'équipe
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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