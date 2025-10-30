TFT : Comment jouer la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry.
Comment jouer la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry
du set 7.5 de TFT
est très orientée vers le late game
, puisque vous aurez besoin principalement d'unités épiques et de la légendaire Soraka pour qu'elle fonctionne à plein régime. Il sera aussi nécessaire d'atteindre le niveau 9 pour la finaliser, en raison de la présence de deux dragons, Sy'fen et Shi Oh Yu. Le meilleur moyen d'y parvenir sera donc de veiller à ne pas être contesté, mais aussi de disposer d'une économie prospère.
Pour jouer la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry
, il est préférable de démarrer autour de cette synergie pour faciliter votre future transition. Placez Jax, Wukong, Yone et Gnar, puis ajoutez Diana et Olaf à partir du niveau 6. Bien entendu, si vous avez la possibilité de disposer d'un dragon, n'hésitez pas à vous en servir de manière à accroître vos chances de victoire. Le but est d'être assez fort pour avancer sereinement vers le niveau 8, pour y acheter et améliorer Shi Oh Yu, Sy'fen, Panthéon, et idéalement, Soraka. Au niveau 9, Jayce viendra parfaire votre composition.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Soraka
Sy'fen
- Bâton de l'archange
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Buff bleu
- Buff rouge
Panthéon
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Main de la justice
- Linceul de la congruence
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui vous prodigueront les équipements dont elles ont besoin. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Protection éternelle
- Pénitence
- Lancer de dés
- Abondance de ceintures
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Trésors enfouis
- Banc de Pandore
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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