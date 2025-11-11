TFT : Comment jouer la composition Brise-écaille avec Lillia carry (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Brise-écaille avec Lillia carry sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Brise-écaille avec Lillia carry.
Comment jouer la composition Brise-écaille avec Lillia carry sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Brise-écaille avec Lillia carry
du set 7.5 de TFT
existe en plusieurs versions, mais celle que nous allons vous présenter reposer sur Brise-écaille, Cavalier et Mage. Sa réussite nécessite de reroll dans l'idéal plusieurs unités, en premier Lillia, mais aussi Braum et Diana selon les circonstances de la partie.
Pour jouer la composition Brise-écaille avec Lillia carry
, la meilleure solution est de démarrer autour de ce trait, avec Lillia, Braum, ainsi que Sejuani et Rell pour Cavalier. Au niveau 6, ajoutez Olaf et Diana. Votre objectif sera de slow roll Lillia et Braum, avant d'avancer pour inclure Sylas et un Mage, par exemple Lux, dans l'attente de Zoé. Au fur et à mesure de votre progression, Rakan et Hecarim se joindront à votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Lillia
Hecarim/Braum
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Étincelle ionique
- Soif-de-Sang
- Bâton de l'archange
- Manteau de la nuit
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
Quels augments privilégier avec la composition Brise-écaille avec Lillia carry ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Brise-écaille avec Lillia carry
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui vous prodigueront les équipements dont elles ont besoin. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Esprit d'équipe
- Objets de Pandore
- Centre d'excellence
- Secteur commercial
- Investissement sur le futur
- Ticket prismatique
- Orbes de soins
- Super sac de butin
- Volonté de la couronne
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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