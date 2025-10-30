TFT : Comment jouer la composition Tempête/Assassin (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Tempête/Assassin sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Tempête/Assassin.
Comment jouer la composition Tempête/Assassin sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Tempête/Assassin
du set 7.5 de TFT
fait de Nilah et Ao Shin vos carrys principaux. En raison de la capacité des Assassins à se projeter vers les lignes arrières de vos adversaires, elle peut se révéler dévastatrice grâce à des éliminations fulgurantes. Qui plus est, la synergie Tempête vous apporte contrôle et dégâts bruts, mais pour y parvenir, il est nécessaire d'accéder aux niveaux supérieurs dans de bonnes conditions.
Pour jouer la composition Tempête/Assassin
, vous devriez tout de suite démarrer avec des Assassins, en l'occurrence Qiyana et Rengar, accompagnés de Ezreal pour Tempête et Rell en tant que tank. Sejuani rejoindra vos rangs au niveau 6 pour renforcer votre front lane, et votre objectif sera de placer idéalement les 4 Assassins : Diana, Qiyana, Rengar, Nilah. Une fois stable, avancez vers le niveau 8 en conservant un exemplaire de Ezreal, et pourquoi pas, en passant Lee Sin 3 étoiles (à définir selon les circonstances de la partie). Il ne vous restera qu'à ajouter Graves et passer niveau 9 pour trouver et améliorer Ao Shin. Notez que si vous n'avez pas d'emblème de Tempête pour Nilah, vous pouvez vous passer d'Ezreal.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Nilah
Ao Shin
- Emblème de Tempête
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Tueur de géants
Lee Sin
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Buff bleu
- Coiffe de Rabadon
- Gants de voleur
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Gantelet précieux
Quels augments privilégier avec la composition Tempête/Assassin ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Tempête/Assassin du set 7.5 de TFT
sont celles qui vous aideront à avancer rapidement dans les niveaux, ou qui vous prodigueront les équipements dont vos carrys ont besoin. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Blason de la Tempête, Couronne de la Tempête
- Couronne d'Assassin
- Œil du cyclone
- Assassin à temps partiel
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Chefs cuisiniers
- Cuisine du tacticien
- Lightning Rod
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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