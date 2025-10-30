TFT : Comment jouer la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen (7.5 Revival) ?

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen sur le set 7.5 de TFT (mode Revival).
Le set 7.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival, du 22 octobre au 2 décembre 2025. Dragonlands, sorti en 2021, fait ainsi son retour, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions et ses dragons, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, K.O Coliseum. Afin de vous aider à bien profiter de ce retour d'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des équipes les plus populaires de l'époque, la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen.
Comment jouer la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen sur le set 7.5 de TFT ?
La composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen
du set 7.5 de TFT
repose sur le reroll d'Olaf, combiné à la puissance du dragon Sy'fen. Sa mise en place est plutôt simple dans le sens où elle suit une direction claire, et ne vous oblige qu'à atteindre le niveau 8. Toutefois, comme toujours sur TFT, être contesté par un autre joueur risque de ruiner votre partie étant donné qu'Olaf appartient au palier 3. En outre, disposer de composants AD est indispensable pour espérer réussir avec cette équipe.
Pour jouer la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen
, la meilleure solution est de démarrer autour du trait Combattant, avec Skarner, Malphite, Olaf et Jax, sauf si vous disposez d'un emblème de Combattant. Dans ce cas, utilisez Braum à la place de Malphite ou Jax. Au niveau 6, Sylas et Olaf feront leur entrée, et votre objectif sera de slow roll Olaf une fois stable. Cette opération peut tout aussi bien être effectuée au niveau 7 que 8 (à définir selon les circonstances de la partie). Ajoutez ensuite Zyra, Panthéon (votre tank principal), et bien sûr, Sy'fen. Plus tôt vous obtiendrez votre dragon, plus vos chances de victoire seront importantes.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous vous indiquons les équipements à privilégier sur vos carrys, mais comme toujours sur TFT, il est indispensable de savoir s'adapter et de construire avec ce que le jeu vous donne. N'hésitez donc pas à dévier des recommandations pour avancer.Olaf
Sy'fen
- Soif-de-Sang
- Lame enragée de Guinsoo
- Détermination du titan
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Tueur de géants
Panthéon
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Mercure
- Blason de Combattant
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quels augments privilégier avec la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen ?
Les meilleures optimisations à sélectionner pour la composition Combattant/Murmure avec Olaf et Sy'fen
du set 7.5 de TFT sont celles qui accorderont davantage de puissance à vos unités, ou qui vous prodigueront les équipements dont elles ont besoin. Vous pourriez ainsi vous diriger vers :
- Coach personnel
- Blason de Combattant, Couronne de Combattant
- Boutique truquée
- Lancer de dés
- Abondance de ceintures
- Abondance de glaives
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Besace héroïque
Le set 7.5 de TFT
prendra fin le 2 décembre 2025.
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