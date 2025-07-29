Pokémon GO : Le calendrier d'août 2025 (Saison 19, Jours heureux)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juillet 2025 à 12h43
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois d'août 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier d'août 2025 (Saison 19, Jours heureux)
La 19ème saison de Pokémon GO « Jours heureux » a commencé en juin 2025 et se poursuit en août avec notamment l'événement Sombres cieux qui se conclura par la Finale Max. En dehors de cela, ce mois s'annonce chargé car une quinzaine d'événements seront organisés, ce qui laissera peu de répit aux joueurs les plus assidus. Comme d'habitude, des raids légendaires, des méga-raids et des raids obscurs seront disponibles, et une nouvelle rotation des adversaires sera mise en place.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids d'août 2025 sur Pokémon GO.

Événements d'août 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids d'août 2025

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois d'août 2025, vous pourrez affronter Regirock dans les Raids Obscurs.

regirock

Raids Légendaires 
  • Viridium : du 28 juillet au 4 août
  • Lugia : du 4 au 11 août
  • Ho-Oh : du 11 au 18 août
  • Necrozma : du 25 août au 2 septembre
Méga-Raids
  • Méga-Ptéra : jusqu'au 4 août
  • Méga-Pharamp : du 4 au 11 août
  • Méga-Flagadoss : du 11 au 18 août
  • Méga-Roucarnage : du 18 au 25 août
  • Méga-Drattak : du 25 août au 2 septembre
Heures de Raids
  • 6 août : Lugia
  • 13 août : Ho-Oh
  • 27 août : Necrozma
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 28 juillet au 3 août : Kabuto
  • du 4 au 10 août : Amonita
  • du 25 au 31 août : Leveinard
Notez qu'en raison de l'événement Sombres cieux, il n'y aura pas de combats Dynamax classiques entre le 18 et le 24 août.

Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 4 août : Amonita
  • Lundi 11 août : Miamiasme
  • Lundi 25 août : Leveinard
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.

commentaire (0)