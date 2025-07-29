Pokémon GO : Le calendrier d'août 2025 (Saison 19, Jours heureux)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois d'août 2025 de Pokémon GO.
La 19ème
saison de Pokémon GO
« Jours heureux » a commencé en juin 2025 et se poursuit en août avec notamment l'événement Sombres cieux qui se conclura par la Finale Max. En dehors de cela, ce mois s'annonce chargé car une quinzaine d'événements seront organisés, ce qui laissera peu de répit aux joueurs les plus assidus. Comme d'habitude, des raids légendaires, des méga-raids et des raids obscurs seront disponibles, et une nouvelle rotation des adversaires sera mise en place.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids d'août 2025 sur Pokémon GO
.
Événements d'août 2025 sur Pokémon GO
Raids d'août 2025
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois d'août 2025, vous pourrez affronter Regirock
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Viridium : du 28 juillet au 4 août
- Lugia : du 4 au 11 août
- Ho-Oh : du 11 au 18 août
- Necrozma : du 25 août au 2 septembre
Heures de Raids
- Méga-Ptéra : jusqu'au 4 août
- Méga-Pharamp : du 4 au 11 août
- Méga-Flagadoss : du 11 au 18 août
- Méga-Roucarnage : du 18 au 25 août
- Méga-Drattak : du 25 août au 2 septembre
- 6 août : Lugia
- 13 août : Ho-Oh
- 27 août : Necrozma
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
- du 28 juillet au 3 août : Kabuto
- du 4 au 10 août : Amonita
- du 25 au 31 août : Leveinard
Notez qu'en raison de l'événement Sombres cieux
, il n'y aura pas de combats Dynamax classiques entre le 18 et le 24 août.Lundis Dynamax
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 4 août : Amonita
- Lundi 11 août : Miamiasme
- Lundi 25 août : Leveinard
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