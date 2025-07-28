Pokémon GO : Frissonille intégrera le jeu en août avec l'événement Compagnons agréables, les détails

Retrouvez le programme de l'événement Compagnons agréables à venir sur Pokémon GO en août 2025 dans cet article.
Du mercredi 6 août 2025 à 10 heures au mardi 12 août à 20 heures
, les joueurs de Pokémon GO
pourront participer à l'événement Compagnons agréables. À cette occasion, Frissonille et son évolution Beldeneige feront leur entrée sur le jeu, et vous pourrez rencontrer dans la nature des Pokémon spécifiques, ou bien les faire éclore. Trois études vous seront aussi proposées, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Compagnons agréables
ci-dessous.
Compagnons agréables, les détails
Nouveaux Pokémon
Frissonille
, le Pokémon Ver, et son évolution, Beldeneige
, apparaîtront pour la première fois sur Pokémon GO. Pour faire évoluer Frissonille, vous devrez atteindre 10 cœurs avec ce Pokémon en tant que Copain, puis utiliser 400 Bonbons. Notez qu'il ne peut évoluer qu'au cours de la nuit.
Bonus d'événement
- PX d'éclosion multipliés par 2.
- 1 Échange spécial supplémentaire par jour.
- Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer un Compagnol chromatique pour la première fois sur Pokémon GO !
- Plus de chances de rencontrer un Compagnol avec le Jeu en équipe.
- Le Niveau d'amitié augmentera plus rapidement en ouvrant des Cadeaux, en faisant des échanges ou en combattant ensemble dans les Raids, Arènes et Combats de Dresseurs.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Abra
- Racaillou
- Carabing
- Escargaume
- Brocélôme
- Racaillou d'Alola (si vous êtes chanceux)
Œufs
Les Pokémon suivants pourront éclore des Œufs de 7 km :
- Canarticho de Galar
- Pandespiègle
- Frissonille
- Charbambin
→ Après l'événement, Frissonille pourra toujours éclore dans des Œufs de 5 km.
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
En terminant des tâches d'Étude de terrain, vous pourrez obtenir des rencontres avec les Pokémon à l'affiche pendant l'événement Compagnons agréables.
Étude ponctuelle
Deux études ponctuelles gratuites seront disponibles, et leur complétion vous offrira notamment :
- 1 Œuf Chance
- Des rencontres avec des Pokémon de l'événement, comme Frissonille et Compagnol
Comme d'habitude, les études auront une durée limitée. Cette fois, toutes les missions devront être achevées et les butins réclamés avant le mardi 12 août à 20 heures.
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et recevoir les récompenses suivantes :
- 1 Œuf Chance
- 1 Morceau d'Étoile
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Frissonille et Compagnol
Cette étude présentera également une durée limitée ; vous aurez jusqu'au mardi 12 août à 20 heures pour la valider.
commentaire (0)