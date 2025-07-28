Pokémon GO : Frissonille intégrera le jeu en août avec l'événement Compagnons agréables, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 juillet 2025 à 19h18
Retrouvez le programme de l'événement Compagnons agréables à venir sur Pokémon GO en août 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Frissonille intégrera le jeu en août avec l'événement Compagnons agréables, les détails
Du mercredi 6 août 2025 à 10 heures au mardi 12 août à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO pourront participer à l'événement Compagnons agréables. À cette occasion, Frissonille et son évolution Beldeneige feront leur entrée sur le jeu, et vous pourrez rencontrer dans la nature des Pokémon spécifiques, ou bien les faire éclore. Trois études vous seront aussi proposées, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Compagnons agréables ci-dessous.

Compagnons agréables, les détails 

Nouveaux Pokémon

Frissonille, le Pokémon Ver, et son évolution, Beldeneige, apparaîtront pour la première fois sur Pokémon GO. Pour faire évoluer Frissonille, vous devrez atteindre 10 cœurs avec ce Pokémon en tant que Copain, puis utiliser 400 Bonbons. Notez qu'il ne peut évoluer qu'au cours de la nuit.

frissonille-compagnons-agreables-pokemon-go

Bonus d'événement

  • PX d'éclosion multipliés par 2.
  • 1 Échange spécial supplémentaire par jour.
  • Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer un Compagnol chromatique pour la première fois sur Pokémon GO !
  • Plus de chances de rencontrer un Compagnol avec le Jeu en équipe.
  • Le Niveau d'amitié augmentera plus rapidement en ouvrant des Cadeaux, en faisant des échanges ou en combattant ensemble dans les Raids, Arènes et Combats de Dresseurs.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Abra
  • Racaillou
  • Carabing
  • Escargaume
  • Brocélôme
  • Racaillou d'Alola (si vous êtes chanceux)

Œufs

Les Pokémon suivants pourront éclore des Œufs de 7 km :
  • Canarticho de Galar
  • Pandespiègle
  • Frissonille
  • Charbambin
→ Après l'événement, Frissonille pourra toujours éclore dans des Œufs de 5 km.

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

En terminant des tâches d'Étude de terrain, vous pourrez obtenir des rencontres avec les Pokémon à l'affiche pendant l'événement Compagnons agréables.

Étude ponctuelle

Deux études ponctuelles gratuites seront disponibles, et leur complétion vous offrira notamment :
  • 1 Œuf Chance
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement, comme Frissonille et Compagnol
Comme d'habitude, les études auront une durée limitée. Cette fois, toutes les missions devront être achevées et les butins réclamés avant le mardi 12 août à 20 heures.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et recevoir les récompenses suivantes :
  • 1 Œuf Chance
  • 1 Morceau d'Étoile
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Frissonille et Compagnol
Cette étude présentera également une durée limitée ; vous aurez jusqu'au mardi 12 août à 20 heures pour la valider.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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