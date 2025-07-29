Pokémon GO : Goinfrex à l'honneur au cours de la Journée Éclosion d'août 2025

Découvrez ce qui vous attend avec la Journée Éclosion consacrée à Goinfrex, organisée sur Pokémon GO en août 2025.
Le samedi 9 août 2025 de 11 heures à 17 heures
, Goinfrex sera mis à l'honneur au cours d'une Journée Éclosion sur Pokémon GO
. À cette occasion, les joueurs pourront participer à deux études ponctuelles, faire éclore Goinfrex, et bénéficier de plusieurs bonus. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée Éclosion Goinfrex
ci-dessous.
Journée Éclosion de Goinfrex
Pokémon à l'affiche
Goinfrex
apparaîtra beaucoup plus souvent dans les Œufs de 2 km,
et les chances de faire éclore un Goinfrex chromatique seront augmentées pendant toute la durée de la Journée Éclosion.
Bonus d'événement
- Les Bonbons seront doublés lors de l'éclosion des Œufs.
- Vous aurez plus de chances de faire éclore un Goinfrex chromatique.
- Vous aurez plus de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite et propre à l'événement sera disponible, et sa complétion vous octroiera notamment un Incubateur et 5 000 PX. Comme d'habitude, elle aura une durée limitée, et vous devrez la terminer et réclamer vos récompenses avant le samedi 9 août 2025 à 17 heures.
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle propre à l'événement. En achetant ce ticket, vous pourrez également bénéficier des bonus suivants tout au long de la Journée Éclosion de Goinfrex :
- 2 fois plus de Poussière Étoile d'éclosion
Cette Étude ponctuelle payante vous mettra au défi de parcourir 1 km pour gagner les récompenses suivantes :
- 1 Morceau d'Étoile
- 2 Super-Incubateurs
Bonus prolongés de la Journée Éclosion de Goinfrex
Du jeudi 7 août à 10 heures au samedi 9 août 2025 à 17 heures :
- Distance d'éclosion divisée par 2.
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