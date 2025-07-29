Pokémon GO : Goinfrex à l'honneur au cours de la Journée Éclosion d'août 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juillet 2025 à 10h57
Découvrez ce qui vous attend avec la Journée Éclosion consacrée à Goinfrex, organisée sur Pokémon GO en août 2025.
Pokémon GO : Goinfrex à l'honneur au cours de la Journée Éclosion d'août 2025
Le samedi 9 août 2025 de 11 heures à 17 heures, Goinfrex sera mis à l'honneur au cours d'une Journée Éclosion sur Pokémon GO. À cette occasion, les joueurs pourront participer à deux études ponctuelles, faire éclore Goinfrex, et bénéficier de plusieurs bonus. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée Éclosion Goinfrex ci-dessous.

Journée Éclosion de Goinfrex

Pokémon à l'affiche

Goinfrex apparaîtra beaucoup plus souvent dans les Œufs de 2 km, et les chances de faire éclore un Goinfrex chromatique seront augmentées pendant toute la durée de la Journée Éclosion.

journee-eclosion-goinfrex

Bonus d'événement

  • Les Bonbons seront doublés lors de l'éclosion des Œufs.
  • Vous aurez plus de chances de faire éclore un Goinfrex chromatique.
  • Vous aurez plus de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite et propre à l'événement sera disponible, et sa complétion vous octroiera notamment un Incubateur et 5 000 PX. Comme d'habitude, elle aura une durée limitée, et vous devrez la terminer et réclamer vos récompenses avant le samedi 9 août 2025 à 17 heures.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle propre à l'événement. En achetant ce ticket, vous pourrez également bénéficier des bonus suivants tout au long de la Journée Éclosion de Goinfrex :
  • 2 fois plus de Poussière Étoile d'éclosion
Cette Étude ponctuelle payante vous mettra au défi de parcourir 1 km pour gagner les récompenses suivantes :
  • 1 Morceau d'Étoile
  • 2 Super-Incubateurs

Bonus prolongés de la Journée Éclosion de Goinfrex

Du jeudi 7 août à 10 heures au samedi 9 août 2025 à 17 heures :
  • Distance d'éclosion divisée par 2.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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