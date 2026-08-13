Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 août 2026 à 10h11
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du jeu mobile. À compter du 13 août 2026, et jusqu'au 6 septembre à 23 heures 59 au plus tard, vous êtes invité à réaliser quelques missions pour décrocher un Méga-Mewtwo Y au sommet de sa puissance. En effet, ce Pokémon légendaire aura la particularité d'être accordé avec des statistiques au maximum, et doté d'un fond spécial. Vous recevrez en plus de ce cadeau extraordinaire une Master Ball, une excellente raison supplémentaire de  terminer au plus vite cette étude.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Méga-Mewtwo Y parfait, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude ponctuelle Méga-Mewtwo Y parfait, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Méga-Mewtwo Y parfait (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Mewtwo
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → 1x Master Ball
    • Recharge un Pokémon 10 fois → 500x Méga-énergie Méga-Mewtwo Y

Pokémon GO a vraiment mis le paquet pour fêter son 10ème anniversaire, et récompense ainsi les Dresseurs comme ils le méritent. 1 000 milliards de Pokémon ont déjà été capturés, ce qui marque l'engouement mondial pour l'emblématique jeu mobile de Niantic. Retrouvez des chiffres étonnants et tous les records fous du jeu dans cet article.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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