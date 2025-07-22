Pokémon GO : Minisange à l'affiche au cours de la Journée Communauté d'août 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 juillet 2025 à 15h18
Retrouvez les détails de la Journée Communauté Minisange, à venir sur Pokémon GO en août 2025.
Pokémon GO : Minisange à l'affiche au cours de la Journée Communauté d'août 2025, les détails
À la suite du résultat des votes des joueurs concernant le Pokémon vedette de la Journée Communauté d'août 2025 de Pokémon GO, Minisange a remporté les suffrages et sera donc mis à l'honneur durant cet événement. Les détails ont été partagés en juillet 2025, et les festivités se dérouleront le samedi 30 août de 14 heures à 17 heures. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, découvrez le programme de la Journée Communauté Minisange ci-dessous.

Journée Communauté d'août 2025 : Minisange

Pokémon vedette

Minisange, le Pokémon Minoiseau, sera la vedette de la Journée Communauté d'août 2025 sur Pokémon GO.
Minisange apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer sous sa forme chromatique.

journee-communaute-minisange-aout-2025

Attaque vedette

En faisant évoluer Minisange en Bleuseille, entre le début de l'événement et le 6 septembre 2025à 22 heures, vous obtiendrez un Corvaillus qui connaît l'Attaque Chargée Tranch'Air.
  • Combats de Dresseurs : 45 de puissance
  • Arènes et Raids : 55 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Minisange. En la complétant, vous recevrez notamment : 
  • 3 rencontres avec des Minisange dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Jours heureux
  • Davantage de rencontres avec Minisange
  • 1 Passe de Combat premium
  • 1 Super Bonbon L

Étude ponctuelle Journée Communauté : Fond spécial

Une nouvelle Étude ponctuelle sera disponible pendant une semaine après l'événement pour tous les joueurs qui se connecteront lors de la Journée Communauté d'août. Celle-ci offrira une rencontre avec un Minisange doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison Jours heureux. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez davantage de chances de rencontrer un Minisange chromatique.

Bonus d'événement

  • La distance d'éclosion sera divisée par 4 lorsque les Œufs seront placés dans un Incubateur pendant l'événement.
  • Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Les Encens (à l'exception de l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
  • Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 3 ce jour-là (de 14 heures à 22 heures).
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins (de 14 heures à 22 heures).

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté d'août sera disponible. En attrapant des Minisange, vous obtiendrez divers butins, tels que des Poussières d'Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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